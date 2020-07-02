Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за Сирии

Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за СирииИх встреча впервые прошла в формате видеоконференции
Президенты России, Турции и Ирана провели 1 июля видеосаммит по Сирии, не дожидаясь полной нормализации эпидемиологической и экономической ситуации в своих странах. Традиционная встреча лидеров стран – гарантов «астанинского формата» должна была состояться в марте в Тегеране, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Встрече предшествовали новые санкции в отношении Сирии со стороны США: вступивший в силу в середине июня американский закон грозит санкциями всем, кто будет сотрудничать с руководством Сирии.
Владимир Путин заявил о незаконности односторонних американских санкций в отношении Сирии, введенных в обход Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что прежние санкции США и ЕС против Сирии продлены, а новые приняты вопреки призыву генерального секретаря ООН к смягчению санкционного режима в условиях пандемии. Цель санкций – «экономическое удушение Сирии», считает российский президент, тогда как половина сирийцев – более 9 млн человек – уже нуждается в продовольственной помощи.