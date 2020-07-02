Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за Сирии

Президенты России, Турции и Ирана провели 1 июля видеосаммит по Сирии, не дожидаясь полной нормализации эпидемиологической и экономической ситуации в своих странах. Традиционная встреча лидеров стран – гарантов «астанинского формата» должна была состояться в марте в Тегеране, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Встрече предшествовали новые санкции в отношении Сирии со стороны США: вступивший в силу в середине июня американский закон грозит санкциями всем, кто будет сотрудничать с руководством Сирии.