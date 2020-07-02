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Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за Сирии

Их встреча впервые прошла в формате видеоконференции
Светлана Бочарова
Reuters

Президенты России, Турции и Ирана провели 1 июля видеосаммит по Сирии, не дожидаясь полной нормализации эпидемиологической и экономической ситуации в своих странах. Традиционная встреча лидеров стран – гарантов «астанинского формата» должна была состояться в марте в Тегеране, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Встрече предшествовали новые санкции в отношении Сирии со стороны США: вступивший в силу в середине июня американский закон грозит санкциями всем, кто будет сотрудничать с руководством Сирии.

Владимир Путин заявил о незаконности односторонних американских санкций в отношении Сирии, введенных в обход Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что прежние санкции США и ЕС против Сирии продлены, а новые приняты вопреки призыву генерального секретаря ООН к смягчению санкционного режима в условиях пандемии. Цель санкций – «экономическое удушение Сирии», считает российский президент, тогда как половина сирийцев – более 9 млн человек – уже нуждается в продовольственной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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