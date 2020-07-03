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Джо Байден обогнал Дональда Трампа по сбору пожертвований в июне

Президент США отстает и по другим показателям
Варвара Подругина
Reuters

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на ноябрьских выборах Джозеф Байден в июне второй месяц подряд обогнал президента Дональда Трампа по сумме пожертвований на избирательную кампанию. Действующий глава государства отстает от Байдена и по электоральным рейтингам.

За июнь Байдену удалось собрать рекордную сумму пожертвований – $141 млн, в то время как у республиканцев прирост сборов за месяц составил $131 млн. Об этом заявили представители обоих кандидатов 1 июля. В предыдущем месяце эти показатели были существенно ниже у обеих партий – $80,8 млн у демократов и $74 млн у республиканцев. Успеху демократов способствовало, в частности, то, что в одном из июньских предвыборных мероприятий Байдена, проведенном в онлайн-формате, принял участие бывший президент Барак Обама, указывает агентство Reuters. Однако, по подсчетам Associated Press, в целом республиканцы пока обгоняют демократов по общей сумме пожертвований.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных