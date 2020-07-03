Джо Байден обогнал Дональда Трампа по сбору пожертвований в июне

За июнь Байдену удалось собрать рекордную сумму пожертвований – $141 млн, в то время как у республиканцев прирост сборов за месяц составил $131 млн. Об этом заявили представители обоих кандидатов 1 июля. В предыдущем месяце эти показатели были существенно ниже у обеих партий – $80,8 млн у демократов и $74 млн у республиканцев. Успеху демократов способствовало, в частности, то, что в одном из июньских предвыборных мероприятий Байдена, проведенном в онлайн-формате, принял участие бывший президент Барак Обама, указывает агентство Reuters. Однако, по подсчетам Associated Press, в целом республиканцы пока обгоняют демократов по общей сумме пожертвований.