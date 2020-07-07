Интервью руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко «Ведомостям». Главное

Мы понимали, что через какое-то время вирус появится и в нашем городе. В начале февраля еще не было ощущения серьезности проблемы, а в конце февраля – уже да! Что на нас накатывается другая реальность, которую мы не понимаем. Мы изучили опыт других стран – Кореи, Сингапура. Выяснили, например, что Корея столкнулась с похожим вирусом два года назад. Тогда они были в состоянии абсолютной неготовности, но с тех пор выстроили огромную инфраструктуру. В Европе начали принимать меры только в этом году. И вот эти все разнонаправленные опыты надо было постепенно укладывать в определенные управленческие решения, в том числе в IT. <...>