– Жизнь ставила задачи. Например, надо было быстро перевести все правительство Москвы на удаленный режим работы. Соответственно, сделать так, чтобы видеоконференции были защищенными. Такие задачи в обычной жизни требуют полгода проектирования, подготовки и потом развертывания. В нашем случае в течение нескольких недель мы изучили ряд решений и для 30 000 пользователей развернули в Центре обработки данных (ЦОД, хранилище данных всех государственных систем правительства Москвы) возможность проводить конференции. Никаких бюджетных затрат это не потребовало: ничего ни у кого не покупали, сервис взяли на open source (программное обеспечение с открытым исходным кодом). Наши инженеры отобрали решения, которые будут устойчивыми, развернули их в центре и предоставили этот сервис для пользователей внутри правительства Москвы. У нас очень продвинулся внутренний документооборот: сделали его более защищенным для того, чтобы передавать документы быстро и будучи уверенными, что они доходят до нужного адресата, и безопасно.