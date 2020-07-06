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«Московские власти не следят за жителями»

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко о QR-кодах в пандемию и цифровой Москве будущего
Бэла Ляув
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко /TASS

Всю весну, пока мир боролся с коронавирусом, основные новостные поводы в Москве создавал департамент информационных технологий (ДИТ). Именно он был ответственным за разработку и внедрение специальных пропусков для перемещения по городу, за работу приложения «Социальный мониторинг», которое помогало обеспечить соблюдение горожанами карантина. Но в обычной жизни работа главных айтишников Москвы не бросается в глаза. Основная их задача – создать цифровую инфраструктуру в городе: автоматизировать деятельность органов исполнительной власти и обеспечить максимально возможное количество электронных услуг и сервисов; развивать высокоскоростной интернет, качественную сотовую связь и т. д. О том, как это удается и какие изменения в жизни города будут после пандемии, в интервью «Ведомостям» рассказывает руководитель ДИТа Москвы Эдуард Лысенко.

Второе дыхание

– Что изменилось в жизни департамента из-за пандемии?

– Мы до середины июня работали по 20 часов в день без выходных. За очень короткий промежуток времени нам пришлось практически все выстроить с нуля: видеоконференции на собственной платформе, новую модель электронного документооборота, систему пропусков, «Социальный мониторинг».

80% людей, которые занимались в департаменте текущими, плановыми проектами, так или иначе переключились на проекты, связанные с коронавирусом.

– А задачи перед ДИТом кто-то ставил или вы сами предлагали, опережая события?

– Жизнь ставила задачи. Например, надо было быстро перевести все правительство Москвы на удаленный режим работы. Соответственно, сделать так, чтобы видеоконференции были защищенными. Такие задачи в обычной жизни требуют полгода проектирования, подготовки и потом развертывания. В нашем случае в течение нескольких недель мы изучили ряд решений и для 30 000 пользователей развернули в Центре обработки данных (ЦОД, хранилище данных всех государственных систем правительства Москвы) возможность проводить конференции. Никаких бюджетных затрат это не потребовало: ничего ни у кого не покупали, сервис взяли на open source (программное обеспечение с открытым исходным кодом). Наши инженеры отобрали решения, которые будут устойчивыми, развернули их в центре и предоставили этот сервис для пользователей внутри правительства Москвы. У нас очень продвинулся внутренний документооборот: сделали его более защищенным для того, чтобы передавать документы быстро и будучи уверенными, что они доходят до нужного адресата, и безопасно.

– Проводить конференции с помощью Zoom мэрии нельзя?

– У нас нет запретов и разрешений на это. Но Zoom не годится для внутренних совещаний с точки зрения безопасности.

– Были какие-либо программы департамента приостановлены?

– Почти все проекты в этот период продолжали реализовываться, только с чуть меньшей скоростью. Но некоторые, напротив, ускорили. Например, совместно с блоком экономической политики планировали до конца следующего года перевести все услуги имущественной сферы в электронный вид. Но пандемия показала, что людям удобно работать через интернет-портал, поэтому мы решили завершить проект до конца этого года.

Люди стали интенсивнее пользоваться электронными услугами. Например, в связи с переходом на дистанционное обучение более чем на 80% увеличилось число обращений к сервисам Московской электронной школы. Чаще стали пользоваться сервисами, связанными с социальной поддержкой и трудоустройством, немного выросла статистика по коммунальным сервисам, в пределах 10%. Мне кажется, самое важное, что режим самоизоляции сделал нас всех еще более эффективными пользователями и разработчиками.

– Как с этими задачами справлялся ДИТ, пришлось ли усилить команду?

– Мы открыли для себя неожиданные способности, второе дыхание, я бы сказал. Это способность мобилизоваться внутри команды в режиме 20 часов в сутки, когда ты понимаешь, что решаешь важную задачу. Даже не надо специальной мотивации: все, кто здесь находится, понимают, что пандемия – это серьезная проблема для города. Несмотря на то, что большая часть ограничений уже снята, риск заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется.

– Когда вы почувствовали, что коронавирус – это серьезно?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных