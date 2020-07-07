Во Франции премьер-министром стал стратег выхода из карантина

О назначении самого Кастекса Макрон объявил 3 июля. Это стало неожиданностью для французской общественности, пишет издание L’Observateur (L’Obs). С апреля этого года Кастекс разрабатывал стратегию снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, продолжая исполнять обязанности мэра города Прада на юге Франции. Однако широкой публике до настоящего момента он был почти не известен, указывает L’Obs. Левые партии раскритиковали выбор Макрона, назвав его «виражом в сторону Саркози». Вплоть до момента назначения Кастекса на пост премьер-министра он состоял в правой партии «Республиканцы», основанной бывшим президентом Франции Николя Саркози, а в 2011–2012 гг. Кастекс даже был помощником генерального секретаря его администрации. После него этот пост занимал сам Макрон.