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Во Франции премьер-министром стал стратег выхода из карантина

Это означает начало избирательной кампании президента Макрона
Варвара Подругина
Reuters

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс 6 июля объявил обновленный состав правительства. По мнению президента Эмманюэля Макрона, кадровые перестановки должны вывести страну на новый политический курс. Эксперты считают, что Макрон начинает подготовку к выборам президента 2022 г.

О назначении самого Кастекса Макрон объявил 3 июля. Это стало неожиданностью для французской общественности, пишет издание L’Observateur (L’Obs). С апреля этого года Кастекс разрабатывал стратегию снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, продолжая исполнять обязанности мэра города Прада на юге Франции. Однако широкой публике до настоящего момента он был почти не известен, указывает L’Obs. Левые партии раскритиковали выбор Макрона, назвав его «виражом в сторону Саркози». Вплоть до момента назначения Кастекса на пост премьер-министра он состоял в правой партии «Республиканцы», основанной бывшим президентом Франции Николя Саркози, а в 2011–2012 гг. Кастекс даже был помощником генерального секретаря его администрации. После него этот пост занимал сам Макрон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных