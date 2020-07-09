Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Число заболевших COVID-19 быстро растет в самых разных странах

Эксперты спорят, является ли это второй волной пандемии
Варвара Подругина
TASS

По всему миру вспыхивают новые очаги коронавирусной инфекции. Реакция властей на пандемию все чаще вызывает общественное недовольство.

С повторным увеличением темпов инфицирования уже столкнулись США, Австралия, Иран и некоторые европейские страны. В США одним из катализаторов новой вспышки стали массовые протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся после убийства 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским, указывает CNN News. Кроме того, некоторые штаты, несмотря на предостережения со стороны экспертов, приступили к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений слишком рано, пишет американский Vox. При этом эксперты разнятся во мнении, считать новую вспышку второй волной или продолжением первой, поскольку на этот раз самый значительный рост новых случаев наблюдается в юго-западных штатах США, особенно Аризоне, Флориде и Техасе, тогда как во время первой вспышки больше всего пострадали северо-восточные штаты, в первую очередь Нью-Йорк. Так или иначе уже на протяжении недели почти каждый день многие штаты бьют собственные рекорды по суточному приросту инфицированных, отмечает The New York Times. Поэтому власти штатов вновь ограничивают работу общественных мест.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных