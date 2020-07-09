Число заболевших COVID-19 быстро растет в самых разных странах

С повторным увеличением темпов инфицирования уже столкнулись США, Австралия, Иран и некоторые европейские страны. В США одним из катализаторов новой вспышки стали массовые протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся после убийства 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским, указывает CNN News. Кроме того, некоторые штаты, несмотря на предостережения со стороны экспертов, приступили к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений слишком рано, пишет американский Vox. При этом эксперты разнятся во мнении, считать новую вспышку второй волной или продолжением первой, поскольку на этот раз самый значительный рост новых случаев наблюдается в юго-западных штатах США, особенно Аризоне, Флориде и Техасе, тогда как во время первой вспышки больше всего пострадали северо-восточные штаты, в первую очередь Нью-Йорк. Так или иначе уже на протяжении недели почти каждый день многие штаты бьют собственные рекорды по суточному приросту инфицированных, отмечает The New York Times. Поэтому власти штатов вновь ограничивают работу общественных мест.