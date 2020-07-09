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В Сербии продолжаются протесты против ужесточения борьбы с пандемией

В них даже ищут российский след
Варвара Подругина
Reuters

В столице Сербии усиливаются протесты против мер правительства по борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, глубинные причины недовольства граждан заключаются в недемократичной политической системе страны, однако власти объясняют протесты иностранным вмешательством.

Протесты начались ночью 8 июля, после того как президент страны Александр Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день Вучич отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента снова начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. На этот раз объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом, а также в целом становящийся все более авторитарным стиль правления Вучича, отмечает The New York Times (NYT). По данным полиции, за два дня в ходе акций пострадали 96 человек – 62 полицейских и 34 демонстранта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных