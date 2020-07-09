В Сербии продолжаются протесты против ужесточения борьбы с пандемией

Протесты начались ночью 8 июля, после того как президент страны Александр Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день Вучич отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента снова начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. На этот раз объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом, а также в целом становящийся все более авторитарным стиль правления Вучича, отмечает The New York Times (NYT). По данным полиции, за два дня в ходе акций пострадали 96 человек – 62 полицейских и 34 демонстранта.