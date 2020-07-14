Президент Польши продолжит курс на построение «альтернативной» Европы

Победитель второго тура определился лишь к концу подсчета бюллетеней: оба кандидата набирали примерно одинаковое количество голосов и оба заранее объявили о своей победе. Дуда поблагодарил соотечественников и отметил, что его «победа при явке в 70% – необычайно приятная новость» (цитата по Die Welt). Тшасковский, в свою очередь, заявил, что убежден в собственной победе, стоит только дождаться окончательного подсчета голосов. Однако итоговые цифры показали, что поляки вновь сделали выбор в пользу национал-консерваторов из правящей партии «Право и справедливость» (ПиС).