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Президент Польши продолжит курс на построение «альтернативной» Европы

Хотя переизбрания на второй срок Анджей Дуда добился не без труда
Ведомости
Reuters

Действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу по итогам прошедшего 12 июля второго тура президентских выборов. По предварительным данным, Дуда набрал 51,2% голосов, а его оппонент от либерально-консервативной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 48,8%. По итогам первого тура Дуда лидировал с гораздо более заметным отрывом – 43,5% против 30,5%. Явка избирателей составила рекордные для выборов президента Польши 68%.

Победитель второго тура определился лишь к концу подсчета бюллетеней: оба кандидата набирали примерно одинаковое количество голосов и оба заранее объявили о своей победе. Дуда поблагодарил соотечественников и отметил, что его «победа при явке в 70% – необычайно приятная новость» (цитата по Die Welt). Тшасковский, в свою очередь, заявил, что убежден в собственной победе, стоит только дождаться окончательного подсчета голосов. Однако итоговые цифры показали, что поляки вновь сделали выбор в пользу национал-консерваторов из правящей партии «Право и справедливость» (ПиС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных