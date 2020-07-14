Президент Польши продолжит курс на построение «альтернативной» Европы

Президент Польши продолжит курс на построение «альтернативной» ЕвропыХотя переизбрания на второй срок Анджей Дуда добился не без труда
Действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу по итогам прошедшего 12 июля второго тура президентских выборов. По предварительным данным, Дуда набрал 51,2% голосов, а его оппонент от либерально-консервативной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 48,8%. По итогам первого тура Дуда лидировал с гораздо более заметным отрывом – 43,5% против 30,5%. Явка избирателей составила рекордные для выборов президента Польши 68%.
Победитель второго тура определился лишь к концу подсчета бюллетеней: оба кандидата набирали примерно одинаковое количество голосов и оба заранее объявили о своей победе. Дуда поблагодарил соотечественников и отметил, что его «победа при явке в 70% – необычайно приятная новость» (цитата по Die Welt). Тшасковский, в свою очередь, заявил, что убежден в собственной победе, стоит только дождаться окончательного подсчета голосов. Однако итоговые цифры показали, что поляки вновь сделали выбор в пользу национал-консерваторов из правящей партии «Право и справедливость» (ПиС).