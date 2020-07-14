Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клеветеСледствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений о ветеране войны
Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Об уголовном деле в отношении политика стало известно в середине июня. Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК).
Его адвокат Вадим Кобзев сказал ТАСС, что допрос связан с уголовным делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны.
Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов. Сейчас он находится на испытательном сроке по приговору, который Симоновский суд вынес в 2014 г. по делу о хищении средств «Ив Роше». Тогда ему дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. В августе 2017 г. суд продлил испытательный срок на один год – до 30 декабря 2020 г.
2 июня RT опубликовал видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к Конституции страны. Среди них был участник Великой Отечественной войны 93-летний Игнат Артеменко. Он высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Основной закон. 2 июня Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный в Twitter. Следователи считают, что комментарий содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, а сам политик таким образом хотел распространить ложную информацию.
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Выхожу из дома: здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить 😂
Кроме фронтовика в видеоролике в поддержку поправок в Конституцию также высказывались депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по физической культуре Вячеслав Фетисов, кардиохирург Лео Бокерия и актер Василий Лановой. Ранее внук Артеменко рассказал «РИА Новости», что самочувствие ветерана ухудшилось после его ознакомления с комментарием Навального.
Позже председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального.