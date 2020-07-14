Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Навальному грозят штраф в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года либо обязательные работы на срок до 240 часов. Сейчас он находится на испытательном сроке по приговору, который Симоновский суд вынес в 2014 г. по делу о хищении средств «Ив Роше». Тогда ему дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. В августе 2017 г. суд продлил испытательный срок на один год – до 30 декабря 2020 г.