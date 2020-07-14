Следственный комитет заявил о причастности Абызова к другим преступлениям

Следственный комитет заявил о причастности Абызова к другим преступлениямВедомство назвало имена соучастников бывшего министра
Следственный комитет заявил о причастности бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию средств, указано на сайте ведомства. Основные положения из версии следствия:
Абызов, по утверждению Следственного комитета, через подконтрольные офшорные компании владел контрольным пакетом Сибирской энергетической компании («Сибэко»). Абызов, желая продать этот пакет, передал 78 млн руб. бывшим топ-менеджерам «Сибэко» ‒ Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой.
Следствие утверждает, что Власов, Балан и Роженкова скрытно от акционеров передали потенциальному покупателю акций «значимую информацию о деятельности «Сибэко», в том числе финансового характера».
Следствие считает вышеупомянутых менеджеров «Сибэко», а также директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова соучастниками Абызова.
Эпизод с отмыванием средств относится к хищению 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», вменяемому Абызову с 2019 г. Теперь следствие утверждает, что Абызов хранил похищенные деньги на рублевых счетах в банках Кипра, а затем конвертировал их в доллары США «для придания правомерного вида их владению».
Хищение средств, по утверждению СК, угрожало надежности работы оборудования «Сибэко» в рамках функционирования Единой энергетической системы России, а также повлекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии.
Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Бывший министр вину не признает.