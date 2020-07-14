Следственный комитет заявил о причастности Абызова к другим преступлениям

Абызов, по утверждению Следственного комитета, через подконтрольные офшорные компании владел контрольным пакетом Сибирской энергетической компании («Сибэко»). Абызов, желая продать этот пакет, передал 78 млн руб. бывшим топ-менеджерам «Сибэко» ‒ Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой.

Следствие утверждает, что Власов, Балан и Роженкова скрытно от акционеров передали потенциальному покупателю акций «значимую информацию о деятельности «Сибэко», в том числе финансового характера».

Следствие считает вышеупомянутых менеджеров «Сибэко», а также директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова соучастниками Абызова.

Эпизод с отмыванием средств относится к хищению 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», вменяемому Абызову с 2019 г. Теперь следствие утверждает, что Абызов хранил похищенные деньги на рублевых счетах в банках Кипра, а затем конвертировал их в доллары США «для придания правомерного вида их владению».