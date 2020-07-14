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Следственный комитет заявил о причастности Абызова к другим преступлениям

Ведомство назвало имена соучастников бывшего министра
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет заявил о причастности бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию средств, указано на сайте ведомства. Основные положения из версии следствия:

  • Абызов, по утверждению Следственного комитета, через подконтрольные офшорные компании владел контрольным пакетом Сибирской энергетической компании («Сибэко»). Абызов, желая продать этот пакет, передал 78 млн руб. бывшим топ-менеджерам «Сибэко» ‒ Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой.

  • Следствие утверждает, что Власов, Балан и Роженкова скрытно от акционеров передали потенциальному покупателю акций «значимую информацию о деятельности «Сибэко», в том числе финансового характера».

  • Следствие считает вышеупомянутых менеджеров «Сибэко», а также директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова соучастниками Абызова.

  • Эпизод с отмыванием средств относится к хищению 4 млрд руб. у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», вменяемому Абызову с 2019 г. Теперь следствие утверждает, что Абызов хранил похищенные деньги на рублевых счетах в банках Кипра, а затем конвертировал их в доллары США «для придания правомерного вида их владению».

  • Хищение средств, по утверждению СК, угрожало надежности работы оборудования «Сибэко» в рамках функционирования Единой энергетической системы России, а также повлекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии.

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Бывший министр вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных