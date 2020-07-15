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Александр Лукашенко остался без популярных конкурентов на выборах президента

Ему предстоит бороться в основном с техническими кандидатами
Константин Гликин
Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд /AFP

В Белоруссии 14 июля закончился этап регистрации кандидатов в ходе кампании по выборам президента страны, которые запланированы на 9 августа. Ведущие конкуренты действующего президента Александра Лукашенко решением ЦИК зарегистрированы не были.

14 июля ЦИК Белоруссии объявил финальный состав участников президентской гонки в республике. Согласно решению ЦИК, опубликованному на сайте комиссии, в выборах помимо действующего президента Александра Лукашенко примут участие еще четыре кандидата – Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черевень и Светлана Тихановская. Для выдвижения каждый из кандидатов должен был собрать не менее 100 000 подписей в свою поддержку. Самый популярный, согласно данным интернет-опросов, кандидат (обычные социологические предвыборные опросы в Белоруссии не публиковались), находящийся под арестом бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, зарегистрирован не был. Он сдал более 360 000 подписей граждан, и лишь более 165 000 были признаны действительными. Поэтому причиной отказа в регистрации ЦИК назвал ошибки в декларации о доходах Бабарико. Как сообщил портал Tut.by, ЦИК в качестве причины отказа в регистрации были названы отсутствие данных о полученном от Белгазпромбанка (главой которого он был) кэшбэке в размере 283 руб. 43 коп. (менее $120), а также сведений о доходе по процентам по вкладам в этом же банке в размере $1263. Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила и еще одну причину – в ее ведомство поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором говорилось, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги». Против самого Бабарико и его сына в июне было возбуждено уголовное дело в связи с этими обвинениями в организации этой группы, своей вины они не признают. Его команда обещает обжаловать решение ЦИК в суде. «Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико», – заявила Tut.by представитель его штаба Мария Колесникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных