Александр Лукашенко остался без популярных конкурентов на выборах президента

14 июля ЦИК Белоруссии объявил финальный состав участников президентской гонки в республике. Согласно решению ЦИК, опубликованному на сайте комиссии, в выборах помимо действующего президента Александра Лукашенко примут участие еще четыре кандидата – Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черевень и Светлана Тихановская. Для выдвижения каждый из кандидатов должен был собрать не менее 100 000 подписей в свою поддержку. Самый популярный, согласно данным интернет-опросов, кандидат (обычные социологические предвыборные опросы в Белоруссии не публиковались), находящийся под арестом бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, зарегистрирован не был. Он сдал более 360 000 подписей граждан, и лишь более 165 000 были признаны действительными. Поэтому причиной отказа в регистрации ЦИК назвал ошибки в декларации о доходах Бабарико. Как сообщил портал Tut.by, ЦИК в качестве причины отказа в регистрации были названы отсутствие данных о полученном от Белгазпромбанка (главой которого он был) кэшбэке в размере 283 руб. 43 коп. (менее $120), а также сведений о доходе по процентам по вкладам в этом же банке в размере $1263. Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила и еще одну причину – в ее ведомство поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором говорилось, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги». Против самого Бабарико и его сына в июне было возбуждено уголовное дело в связи с этими обвинениями в организации этой группы, своей вины они не признают. Его команда обещает обжаловать решение ЦИК в суде. «Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико», – заявила Tut.by представитель его штаба Мария Колесникова.