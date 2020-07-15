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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Отмененная 9 мая и запланированная на 26 июля акция может пройти 2 сентября
Елена Мухаметшина
Выйти на новый марш «Бессмертного полка» (на фото – акция 2019 г.) россиянам пока мешает коронавирус /Андрей Гордеев / Ведомости

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали федеральный чиновник, человек, близкий к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Человек, близкий к мэрии, говорит, что в столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называет 2 сентября. Эту же дату подтверждает и собеседник, близкий к руководству другого региона, объясняя перенос ситуацией с коронавирусом (ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. – «Ведомости»). Федеральный чиновник, однако, называет причиной жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот день еще и «Бессмертный полк» счел нереальным из-за невозможности обеспечить строгий режим безопасности. При этом Путин подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией и при необходимости примут решение о переносе марша на более поздний срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных