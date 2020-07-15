Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали федеральный чиновник, человек, близкий к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Человек, близкий к мэрии, говорит, что в столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называет 2 сентября. Эту же дату подтверждает и собеседник, близкий к руководству другого региона, объясняя перенос ситуацией с коронавирусом (ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. – «Ведомости»). Федеральный чиновник, однако, называет причиной жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.