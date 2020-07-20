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Интересы компаний в арбитражном суде вправе защищать люди без юридического образования

Это решение КС поможет бизнесу успешнее вести свои процессы, надеются эксперты
Константин Гликин
В арбитраж допустят без диплома /Александр Рюмин / ТАСС

Конституционный суд (КС) разрешил участие в арбитражном процессе представителей компаний, не имеющих юридического образования. Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда 17 июля, положения Арбитражного процессуального кодекса (АПК) «не предполагают ограничения права организации поручать ведение дела <...> связанному с ней лицу, в частности ее учредителю (участнику) или работнику, не имеющему высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности».

Поводом для проверки АПК стало обращение жителя Магадана Константина Бударина, исполнительного директора и соучредителя ООО «Александра». Он не был допущен судом к участию в судебном заседании в качестве представителя своей компании из-за отсутствия высшего юридического образования, хотя «Александру» в арбитраже представляли еще два юриста. Бударин обратился в КС, попросив признать неконституционными новеллы, введенные в АПК в 2018 г. и разрешающие представлять сторону в суде лишь людям с юридическим образованием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных