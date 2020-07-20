Интересы компаний в арбитражном суде вправе защищать люди без юридического образования

Интересы компаний в арбитражном суде вправе защищать люди без юридического образованияЭто решение КС поможет бизнесу успешнее вести свои процессы, надеются эксперты
Конституционный суд (КС) разрешил участие в арбитражном процессе представителей компаний, не имеющих юридического образования. Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда 17 июля, положения Арбитражного процессуального кодекса (АПК) «не предполагают ограничения права организации поручать ведение дела <...> связанному с ней лицу, в частности ее учредителю (участнику) или работнику, не имеющему высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности».
Поводом для проверки АПК стало обращение жителя Магадана Константина Бударина, исполнительного директора и соучредителя ООО «Александра». Он не был допущен судом к участию в судебном заседании в качестве представителя своей компании из-за отсутствия высшего юридического образования, хотя «Александру» в арбитраже представляли еще два юриста. Бударин обратился в КС, попросив признать неконституционными новеллы, введенные в АПК в 2018 г. и разрешающие представлять сторону в суде лишь людям с юридическим образованием.