ЕС договорился о фонде восстановления экономики и семилетнем бюджете

ЕС договорился о фонде восстановления экономики и семилетнем бюджетеДля этого потребовались многодневные переговоры
Четвертый день саммита Евросоюза (ЕС), посвященного планам восстановления экономики, завершился 21 июля в Брюсселе. Встреча европейских лидеров – первая с момента объявления карантина в марте – ознаменовалась крайне тяжелыми переговорами между членами союза. Итогом работы саммита стало соглашение по фонду восстановления ЕС, которое канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала как «болезненный, но ответственный компромисс». Было принято решение и о новом семилетнем бюджете ЕС в размере 1,85 трлн евро.
Жаркие споры вокруг нового бюджета ЕС и «фонда восстановления» для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 поначалу поставили под сомнение саму возможность принять единое и взвешенное решение. Согласно проекту, подготовленному Еврокомиссией, общий объем фонда должен был составить 750 млрд евро. Из них 500 млрд отводилось на субсидии и 250 млрд – на займы. Однако под давлением «бережливой четверки» – Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов – соотношение займов и субсидий было изменено. Согласно новому проекту за авторством председателя Европейского совета Шарля Мишеля объем субсидий был снижен до 390 млрд евро, в то время как долю займов, наоборот, повысили до 360 млрд евро.