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ЕС договорился о фонде восстановления экономики и семилетнем бюджете

Для этого потребовались многодневные переговоры
Глеб Мишутин
Принятое на саммите соглашение окажется менее выгодным для нуждающихся стран, чем планировалось изначально /Евгений Разумный / Ведомости

Четвертый день саммита Евросоюза (ЕС), посвященного планам восстановления экономики, завершился 21 июля в Брюсселе. Встреча европейских лидеров – первая с момента объявления карантина в марте – ознаменовалась крайне тяжелыми переговорами между членами союза. Итогом работы саммита стало соглашение по фонду восстановления ЕС, которое канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала как «болезненный, но ответственный компромисс». Было принято решение и о новом семилетнем бюджете ЕС в размере 1,85 трлн евро. 

Жаркие споры вокруг нового бюджета ЕС и «фонда восстановления» для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 поначалу поставили под сомнение саму возможность принять единое и взвешенное решение. Согласно проекту, подготовленному Еврокомиссией, общий объем фонда должен был составить 750 млрд евро. Из них 500 млрд отводилось на субсидии и 250 млрд – на займы. Однако под давлением «бережливой четверки» – Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов – соотношение займов и субсидий было изменено. Согласно новому проекту за авторством председателя Европейского совета Шарля Мишеля объем субсидий был снижен до 390 млрд евро, в то время как долю займов, наоборот, повысили до 360 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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