ЕС договорился о фонде восстановления экономики и семилетнем бюджете

Жаркие споры вокруг нового бюджета ЕС и «фонда восстановления» для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 поначалу поставили под сомнение саму возможность принять единое и взвешенное решение. Согласно проекту, подготовленному Еврокомиссией, общий объем фонда должен был составить 750 млрд евро. Из них 500 млрд отводилось на субсидии и 250 млрд – на займы. Однако под давлением «бережливой четверки» – Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов – соотношение займов и субсидий было изменено. Согласно новому проекту за авторством председателя Европейского совета Шарля Мишеля объем субсидий был снижен до 390 млрд евро, в то время как долю займов, наоборот, повысили до 360 млрд евро.