Европа пригрозила вскоре ввести налог на выручку цифровых гигантов

Европа пригрозила вскоре ввести налог на выручку цифровых гигантовЭто ответ на выход США из переговоров о налогообложении транснациональных корпораций
Международное соглашение о налогообложении транснациональных корпораций оказалось под угрозой. Это произошло после того, как министр финансов США Стивен Мнучин отправил европейским коллегам письмо о том, что переговоры между 137 странами зашли в тупик и Вашингтон выходит из них. В ответ Европа пригрозила ввести налоги на выручку таких интернет-гигантов, как Google, Amazon и Facebook, если соглашение не будет достигнуто к концу года.
Это может привести к эскалации торгового конфликта США и ЕС на фоне глобального кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса.
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