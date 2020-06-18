Европа пригрозила вскоре ввести налог на выручку цифровых гигантов

Международное соглашение о налогообложении транснациональных корпораций оказалось под угрозой. Это произошло после того, как министр финансов США Стивен Мнучин отправил европейским коллегам письмо о том, что переговоры между 137 странами зашли в тупик и Вашингтон выходит из них. В ответ Европа пригрозила ввести налоги на выручку таких интернет-гигантов, как Google, Amazon и Facebook, если соглашение не будет достигнуто к концу года.