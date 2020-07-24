Сторонам конфликта в Донбассе удалось договориться о контроле за перемирием

В целом сейчас вопрос стоит так: как далеко можно идти по пути реализации военных договоренностей, оставляя за скобками договоренности политические, отмечает Кортунов. «Конечно, даже если исходить из того, что политический статус [Донбасса] не будет урегулирован, но стабильность на границе укрепится – будут происходить обмены, прекратится блокада, перестанут убивать людей и отведут вооружения, т. е. будут реализованы все аспекты «военного пакета», это само по себе тоже важно. Сказать, что этого недостаточно, было бы неправильно. Но конечная цель минских договоренностей – это не просто военная деэскалация, но и политическое урегулирование. То есть реинтеграция Донбасса в политическое поле Украины без ущерба для населения. Поэтому сейчас сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, где-то прорывы, а с другой – все становится только хуже в плане законов», – говорит эксперт.