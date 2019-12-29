Политика

Киев и Донбасс обменялись заключенными

Первый за два года обмен состоялся на КПП под Горловкой
Дарья Коржова
Alexei Alexandrov / AP

В Донбассе завершился первый за два года обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Процедура обмена проходила на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. Общее число лиц, освобожденных в ходе обмена, по предварительным данным, составило 200 человек: Киев передал республикам 124 человека, получив в обмен 76.

Донецкая народная республика отдала Киеву 51 пленного, забрав в обмен 61 своего сторонника. Об этом сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Ранее она говорила, что Донецк рассчитывает забрать у Киева 87 человек. Почему в итоговом списке оказалось меньше людей, не уточняется.

Луганская народная республика, по предварительным данным, передала Киеву 25 человек в обмен на 63 пленных. В частности, Киев освободил российских добровольцев, воевавших на стороне Донбасса. Девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР, рассказала представитель республики Ольга Кобцева.

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Политика

Также известно, что две девушки из киевского списка на обмен решили остаться в ДНР. Они объяснили, что у них в Донецке семьи. «Пробыли в заключении 16 месяцев. Но нам дали второй шанс, и мы остаемся здесь. Претензий к правоохранителям ДНР не имеем», – приводит «Интерфакс» слова одной из девушек. Ей и ее подруге вменяли шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что среди освобожденных украинцев четверо военных – Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов. Киев же передал ополченцам пятерых экс-сотрудников «Беркута», обвиняемых по делу о «евромайдане».

О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех». РБК со ссылкой на источники сообщал, что при таком раскладе Киев может передать ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны тогда были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.

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