Киев и Донбасс обменялись заключенными
В Донбассе завершился первый за два года обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Процедура обмена проходила на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. Общее число лиц, освобожденных в ходе обмена, по предварительным данным, составило 200 человек: Киев передал республикам 124 человека, получив в обмен 76.
Донецкая народная республика отдала Киеву 51 пленного, забрав в обмен 61 своего сторонника. Об этом сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Ранее она говорила, что Донецк рассчитывает забрать у Киева 87 человек. Почему в итоговом списке оказалось меньше людей, не уточняется.
Луганская народная республика, по предварительным данным, передала Киеву 25 человек в обмен на 63 пленных. В частности, Киев освободил российских добровольцев, воевавших на стороне Донбасса. Девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР, рассказала представитель республики Ольга Кобцева.
Также известно, что две девушки из киевского списка на обмен решили остаться в ДНР. Они объяснили, что у них в Донецке семьи. «Пробыли в заключении 16 месяцев. Но нам дали второй шанс, и мы остаемся здесь. Претензий к правоохранителям ДНР не имеем», – приводит «Интерфакс» слова одной из девушек. Ей и ее подруге вменяли шпионаж в пользу украинских спецслужб.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что среди освобожденных украинцев четверо военных – Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов. Киев же передал ополченцам пятерых экс-сотрудников «Беркута», обвиняемых по делу о «евромайдане».
О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех». РБК со ссылкой на источники сообщал, что при таком раскладе Киев может передать ДНР и ЛНР примерно 250 человек в обмен на 100.
Последний обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны тогда были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.