Китай закрывает американское консульство в Чэнду

Китай закрывает американское консульство в ЧэндуЭскалация в отношениях США и КНР продолжается
Пекин потребовал закрыть консульство США в Чэнду – центре провинции Сычуань. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел Китая. «Утром 24 июля 2020 г. МИД Китая оповестил посольство США о том, что Китай решил отозвать разрешение на организацию и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», – сообщается в документе. В министерстве заявили, что подобный шаг является «законным и необходимым ответом» на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. Его деятельность Вашингтон приостановил 22 июля, официальным поводом стала защита интеллектуальной собственности американских граждан.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что закрытие консульства – мера равноправного характера, которая полностью соответствует нормам международного права. Также Ван заметил, что у руководства США «есть еще время, чтобы исправить допущенные ошибки», т. е. аннулировать решение о закрытии консульства в Хьюстоне. По мнению китайского дипломата, Соединенные Штаты должны взять на себя полную ответственность за эскалацию конфликта между двумя государствами. Ван также обвинил дипломатов в Чэнду в злоупотреблениях. «Отдельные сотрудники генконсульства США в Чэнду совершили действия, которые мы рассматриваем как вмешательство во внутренние дела КНР», – сказал представитель МИД КНР.