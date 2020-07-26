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Китай закрывает американское консульство в Чэнду

Эскалация в отношениях США и КНР продолжается
Глеб Мишустин
Рабочий снимает табличку с надписью «Консульство США» в Чэнду /Ng Han Guan / AP

Пекин потребовал закрыть консульство США в Чэнду – центре провинции Сычуань. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел Китая. «Утром 24 июля 2020 г. МИД Китая оповестил посольство США о том, что Китай решил отозвать разрешение на организацию и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», – сообщается в документе. В министерстве заявили, что подобный шаг является «законным и необходимым ответом» на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. Его деятельность Вашингтон приостановил 22 июля, официальным поводом стала защита интеллектуальной собственности американских граждан.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что закрытие консульства – мера равноправного характера, которая полностью соответствует нормам международного права. Также Ван заметил, что у руководства США «есть еще время, чтобы исправить допущенные ошибки», т. е. аннулировать решение о закрытии консульства в Хьюстоне. По мнению китайского дипломата, Соединенные Штаты должны взять на себя полную ответственность за эскалацию конфликта между двумя государствами. Ван также обвинил дипломатов в Чэнду в злоупотреблениях. «Отдельные сотрудники генконсульства США в Чэнду совершили действия, которые мы рассматриваем как вмешательство во внутренние дела КНР», – сказал представитель МИД КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных