Китай закрывает американское консульство в Чэнду

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что закрытие консульства – мера равноправного характера, которая полностью соответствует нормам международного права. Также Ван заметил, что у руководства США «есть еще время, чтобы исправить допущенные ошибки», т. е. аннулировать решение о закрытии консульства в Хьюстоне. По мнению китайского дипломата, Соединенные Штаты должны взять на себя полную ответственность за эскалацию конфликта между двумя государствами. Ван также обвинил дипломатов в Чэнду в злоупотреблениях. «Отдельные сотрудники генконсульства США в Чэнду совершили действия, которые мы рассматриваем как вмешательство во внутренние дела КНР», – сказал представитель МИД КНР.