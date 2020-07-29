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Электронные подписи в поддержку кандидатов сдали в трех регионах

ЦИК признает эксперимент успешным
Константин Гликин
Ни одна из подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной или недостоверной, – заверила Памфилова /Максим Стулов / Ведомости

Более 7000 подписей было собрано через «Госуслуги» в поддержку регистрации кандидатов на территории трех регионов, сообщила 29 июля на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова. В Пермском крае, Чувашии и Челябинской области подписи в поддержку своего выдвижения кандидаты могли собирать через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

«В Чувашской республике и Пермском крае подписи, собранные через портал госуслуг, представили два кандидата [в губернаторы]. При этом они собрали максимально возможное для портала количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах [на выборах в законодательное собрание]», – заявила Памфилова. Она отметила, что ни одна из этих подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной или недостоверной. В Челябинске кандидаты собрали через ЕПГУ не более 9% от максимально возможного числа подписей.

Электоральный юрист Гарегин Митин считает, что определенные трудности с доказыванием достоверности и подлинности подписей сохранятся и при внедрении новой электронной технологии – «ведь кто-то может получить доступ к учетной записи избирателя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных