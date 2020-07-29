Электронные подписи в поддержку кандидатов сдали в трех регионах

Электронные подписи в поддержку кандидатов сдали в трех регионахЦИК признает эксперимент успешным
Более 7000 подписей было собрано через «Госуслуги» в поддержку регистрации кандидатов на территории трех регионов, сообщила 29 июля на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова. В Пермском крае, Чувашии и Челябинской области подписи в поддержку своего выдвижения кандидаты могли собирать через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).
«В Чувашской республике и Пермском крае подписи, собранные через портал госуслуг, представили два кандидата [в губернаторы]. При этом они собрали максимально возможное для портала количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах [на выборах в законодательное собрание]», – заявила Памфилова. Она отметила, что ни одна из этих подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной или недостоверной. В Челябинске кандидаты собрали через ЕПГУ не более 9% от максимально возможного числа подписей.
Электоральный юрист Гарегин Митин считает, что определенные трудности с доказыванием достоверности и подлинности подписей сохранятся и при внедрении новой электронной технологии – «ведь кто-то может получить доступ к учетной записи избирателя».