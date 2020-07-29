Электронные подписи в поддержку кандидатов сдали в трех регионах

«В Чувашской республике и Пермском крае подписи, собранные через портал госуслуг, представили два кандидата [в губернаторы]. При этом они собрали максимально возможное для портала количество подписей. В Челябинской области новацией воспользовались пять политических партий и три кандидата, которые были выдвинуты в одномандатных округах [на выборах в законодательное собрание]», – заявила Памфилова. Она отметила, что ни одна из этих подписей, собранных в электронном виде, не была признана недействительной или недостоверной. В Челябинске кандидаты собрали через ЕПГУ не более 9% от максимально возможного числа подписей.