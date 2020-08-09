Экзитпол в Белоруссии показал победу Лукашенко на президентских выборах

Экзитпол в Белоруссии показал победу Лукашенко на президентских выборахПо данным опроса, действующий президент набрал 79,7% голосов
За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 79,7%, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 6,8%, сообщило агентство «Белта» результаты экзитпола, проведенного по заказу национального представительства телекомпании «Мир».
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина также сообщила результаты на закрытых участках в пяти регионах страны. На участках в организациях здравоохранения Лукашенко набрал 82,02% голосов, Тихановская – 6,98%, на участках в воинских частях – 93,71% и 3,81% соответственно, сказала она в эфире канала «Беларусь 1». Первые результаты голосования Ермошина рассчитывает огласить в 22.00, предварительные итоги – «до двух часов ночи» 10 августа.
В Белоруссии проводить опросы общественного мнения на политические темы могут только организации, аккредитованные при Национальной академии наук. «Радио Свобода» приводит предварительный результат экзитполов на участках за пределами страны: по их данным, за Лукашенко проголосовали 10,09%, за Тихановскую – 71,28%.
9 августа – основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии. Большинство избирательных участков закрылось в 20.00 мск, при этом некоторые участки в Минске продолжат работу, пока все не проголосуют, заявила Ермошина. Участок в посольстве Белоруссии в Москве закрылся, не успевшие проголосовать устроили стихийный митинг, сообщает РБК. Полиция в Москве оттесняет собравшихся от здания посольства.