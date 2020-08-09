Экзитпол в Белоруссии показал победу Лукашенко на президентских выборах

9 августа – основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии. Большинство избирательных участков закрылось в 20.00 мск, при этом некоторые участки в Минске продолжат работу, пока все не проголосуют, заявила Ермошина. Участок в посольстве Белоруссии в Москве закрылся, не успевшие проголосовать устроили стихийный митинг, сообщает РБК. Полиция в Москве оттесняет собравшихся от здания посольства.