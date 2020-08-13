Минобороны заключит многолетние контракты на 280 млрд рублей

Минобороны заключит многолетние контракты на 280 млрд рублейБудут поставлены корветы, истребители и учебно-боевые самолеты
Министр обороны России Сергей Шойгу, посещая 12 августа Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ), заявил: «До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд руб.» (цитата по сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, ДИМК).
По словам источника «Ведомостей» в авиапромышленности, речь идет о заказе 48 истребителей этого типа, сроки исполнения контракта – до 2024 г. Заключенный в 2015 г. контракт на поставку 50 Су-35С будет завершен в текущем году. Помимо внутренних и экспортных контрактов на истребитель Су-35С на развернутой на территории КнААЗа производственной площадке корпорации «Иркут» производятся пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100. Кроме того, в прошлом году Минобороны заключило контракт с ОАК о производстве до 2027 г. на КнААЗе 76 истребителей пятого поколения Су-57, производственная линия по сборке которых также была осмотрена Шойгу.
Министр обороны посетил еще и находящийся также в Комсомольске-на-Амуре Амурский судостроительный завод (АСЗ). Там он сообщил, что скоро будет подписан контракт на строительство еще шести корветов проекта 20380. По оценке научного редактора журнала «Экспорт вооружений» Михаила Барабанова, стоимость постройки одного корвета этого типа в настоящее время может составлять около 15 млрд руб. Таким образом, стоимость всего контракта составит приблизительно 90 млрд руб., его исполнение будет продолжаться до 2028 г. Всего АСЗ ранее получил контракты на строительство четырех корветов, два из которых сданы флоту, один – корвет «Герой Российской Федерации Алдан Цыденжапов» – проходит швартовные испытания на достроечной базе АСЗ во Владивостоке, еще один – корвет «Резкий» – строится на АСЗ. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (арестован в июле по делам о заказных убийствах и коррупции) заявлял в 2019 г., что с АСЗ будет подписан контракт на 10 таких корветов. По словам источника, близкого к Минобороны, такие планы действительно рассматривались, но были скорректированы исходя из более реалистичной оценки производственных возможностей АСЗ и финансовых ресурсов, выделяемых на закупку вооружений.
Шойгу уточнил, что с октября для финансирования АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств по ставке 5%. Кроме того, Шойгу, по сообщению ДИМК, на встрече, где присутствовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил, что всего до конца 2028 г. (т. е. почти до окончания действующей государственной программы вооружений) предприятиям оборонно-промышленного комплекса края предстоит выполнить задания по гособоронзаказу на сумму около 630 млрд руб. При этом прогнозируется выплата налогов на сумму 100 млрд руб. в федеральный бюджет и 15 млрд руб. – в краевой.
Вылетев затем в Иркутск, министр обороны провел там совещание с руководством Иркутского авиазавода (ИАЗ, основная производственная площадка корпорации «Иркут»), где заявил, что в 2020 г. с ИАЗом подпишут «дополнительно к имеющимся два контракта на сумму более 100 млрд руб., по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130». Кроме того, ИАЗ получит контракт на заводской ремонт ранее поставленных ВКС и авиации ВМФ истребителей Су-30СМ на сумму 7 млрд руб. Всего с 2010 г. для авиации ВМФ России и ВКС было заказано, по известным данным, 116 истребителей Су-30СМ.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, заключение этих и других контрактов весьма своевременно, особенно для авиапромышленности – в связи с завершением ранее заключенных контрактов и отсутствием перспектив новых крупных экспортных поставок. Если бы было принято решение отказаться от их заключения, то при отсутствии значимого экспорта и в условиях вызванного коронавирусной инфекцией экономического кризиса авиапромышленность попала бы в очень сложное положение как раз в тот момент, когда она переходит к производству новых типов военных (Су-57) и гражданских (МС-21) самолетов. Экономический кризис 1990-х мог уничтожить авиапромышленность, но тогда ее спасли китайские и индийские контракты, сейчас же государство располагает необходимыми ресурсами, заключает эксперт.