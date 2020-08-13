Минобороны заключит многолетние контракты на 280 млрд рублей

Министр обороны посетил еще и находящийся также в Комсомольске-на-Амуре Амурский судостроительный завод (АСЗ). Там он сообщил, что скоро будет подписан контракт на строительство еще шести корветов проекта 20380. По оценке научного редактора журнала «Экспорт вооружений» Михаила Барабанова, стоимость постройки одного корвета этого типа в настоящее время может составлять около 15 млрд руб. Таким образом, стоимость всего контракта составит приблизительно 90 млрд руб., его исполнение будет продолжаться до 2028 г. Всего АСЗ ранее получил контракты на строительство четырех корветов, два из которых сданы флоту, один – корвет «Герой Российской Федерации Алдан Цыденжапов» – проходит швартовные испытания на достроечной базе АСЗ во Владивостоке, еще один – корвет «Резкий» – строится на АСЗ. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (арестован в июле по делам о заказных убийствах и коррупции) заявлял в 2019 г., что с АСЗ будет подписан контракт на 10 таких корветов. По словам источника, близкого к Минобороны, такие планы действительно рассматривались, но были скорректированы исходя из более реалистичной оценки производственных возможностей АСЗ и финансовых ресурсов, выделяемых на закупку вооружений.