Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплаты

Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплатыТакого повышения денежного содержания не было много лет
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил на селекторном совещании министерства в Москве о том, что 17 июля им был подписан приказ о введении с 1 июля 2020 г. ежемесячной надбавки к денежному содержанию. Она должна быть выплачена, по словам Шойгу, «отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба (Главного разведывательного управления, ГРУ. – «Ведомости») и Ракетных войск стратегического назначения». Надбавка рассчитывается от оклада по воинской должности: «для офицеров – 100%, для прапорщиков и сержантов – 110%; для солдат – 120%» от должностного оклада, сообщил министр. В результате она затронет порядка 45 000 военнослужащих, а ее средний размер составит около 23 000 руб. в месяц, сказал Шойгу. «Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом», – заключил он.
В какой-то мере решение министра обороны можно сравнить с известным приказом Минобороны № 400 о поощрительных денежных выплатах, который был издан в конце 2007 г. тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский. Правда, приказ № 400 касался более широкого круга военнослужащих, фактически на них мог претендовать любой офицер или контрактник. Цель нынешнего приказа – удержать в армии военнослужащих наиболее дефицитных специальностей, в первую очередь летного состава, а также инженеров, продолжает Мураховский. Чтобы добиться этого, следует прежде всего поднять денежное содержание до уровня, который является конкурентоспособным в сравнении с гражданским сектором, подчеркивает эксперт. В то же время, поскольку повышение проводится в качестве надбавки к окладу по воинской должности, оно никак не скажется на пенсиях военных пенсионеров, говорит он.
Фактически приказ № 400 был заменен на другую систему денежного поощрения еще при Сердюкове и его начальнике Генерального штаба Николае Макарове, говорит бывший офицер, служивший в центральном аппарате Министерства обороны. Несмотря на критику этого приказа, который в некоторых случаях привел к коррупции и взиманию командованием взяток и откатов со стороны офицеров, поскольку решение о назначении надбавок принимали командиры частей, он сыграл революционную роль в начатой военной реформе, потому что впервые привел к резкому росту жалованья офицерского состава до уровня, сопоставимого с гражданским сектором, продолжает собеседник «Ведомостей». Однако с 2013 г. финансово-экономический блок правительства традиционно выступал против нормальной индексации денежного содержания военным, которую поддерживало Минобороны, в результате чего жалованье военных фактически уменьшилось за эти годы примерно вдвое. Одновременно, продолжает он, численность Вооруженных сил возросла, количество штатных должностей офицерского состава – тоже, что только затрудняло решение вопроса об адекватной индексации. Поэтому неудивительно, что пришлось пойти по пути, который в каком-то смысле повторяет путь реформаторов прошлого десятилетия, пусть и в меньшем объеме, и учитывает допущенные тогда ошибки. По словам собеседника «Ведомостей», можно надеяться, что при назначении выплат не будет допущено коррупции и вымогательства.