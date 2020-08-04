Военнослужащие дефицитных специальностей получат доплаты

Фактически приказ № 400 был заменен на другую систему денежного поощрения еще при Сердюкове и его начальнике Генерального штаба Николае Макарове, говорит бывший офицер, служивший в центральном аппарате Министерства обороны. Несмотря на критику этого приказа, который в некоторых случаях привел к коррупции и взиманию командованием взяток и откатов со стороны офицеров, поскольку решение о назначении надбавок принимали командиры частей, он сыграл революционную роль в начатой военной реформе, потому что впервые привел к резкому росту жалованья офицерского состава до уровня, сопоставимого с гражданским сектором, продолжает собеседник «Ведомостей». Однако с 2013 г. финансово-экономический блок правительства традиционно выступал против нормальной индексации денежного содержания военным, которую поддерживало Минобороны, в результате чего жалованье военных фактически уменьшилось за эти годы примерно вдвое. Одновременно, продолжает он, численность Вооруженных сил возросла, количество штатных должностей офицерского состава – тоже, что только затрудняло решение вопроса об адекватной индексации. Поэтому неудивительно, что пришлось пойти по пути, который в каком-то смысле повторяет путь реформаторов прошлого десятилетия, пусть и в меньшем объеме, и учитывает допущенные тогда ошибки. По словам собеседника «Ведомостей», можно надеяться, что при назначении выплат не будет допущено коррупции и вымогательства.