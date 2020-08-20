Зарплата в 2019 году выросла почти у всех силовых министров

По словам сотрудника правоохранительных органов, уровень оплат министров и руководителей силовых служб вряд ли дает полное понимание того, как соотносятся зарплаты рядовых сотрудников их ведомств. Более-менее одинаковый уровень зарплат у военнослужащих – этот тип государственной службы помимо Минобороны существует в Росгвардии, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО. В то же время у военнослужащих Минобороны и особенно ФСБ денежное содержание может быть выше, поскольку они могут получить в среднем больше надбавок за особые условия службы. Впрочем, денежное содержание и военнослужащих, и полицейских, у которых свой особенный тип госслужбы, давно отстает от инфляции и нуждается в повышении, отмечает собеседник «Ведомостей». В Минобороны министром Сергеем Шойгу в июле был издан приказ о выплате надбавок к денежному содержанию для наиболее важных категорий военнослужащих, продолжает он. Однако сделать то же самое в МВД для полицейских вряд ли возможно, констатирует он.