Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год
Президент России Владимир Путин задекларировал доход за 2019 год в размере 9,7 млн. руб. Декларация опубликована на сайте Кремля.
Согласно документу, в собственности главы государства находятся квартира площадью 77 кв.м., гараж площадью 18 кв. м., автомобильный прицеп «Скиф» и машины — «Нива» и две ГАЗ М21.
Кроме того, в пользовании у Путина квартира площадью 153,7 кв.м. и гараж 18 кв.м.
Имущество президента России не изменилось с 2018 года. Тогда Путин задекларировал доход на сумму 8,6 млн. руб.