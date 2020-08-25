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После введения санкций в 2017 году около 10 стран прервали связи с Россией в сфере ВТС

Но портфель заказов удалось сохранить на уровне $50 млрд
Алексей Никольский
Представители почти 100 стран приехали на форум «Армия», чтобы развивать военное сотрудничество с Россией /Евгений Разумный / Ведомости

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев передал через пресс-службу ответ«Ведомостям», что «результатом принятия в августе 2017 г. закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA. – «Ведомости») и последовавшего санкционного влияния первоначально стало незначительное сокращение количества стран, импортирующих российскую продукцию военного назначения». По словам директора службы, «речь идет о не более 10 странах, в первую очередь европейских, сотрудничество с которыми никогда не было в приоритете российских субъектов ВТС». В то же время, подчеркнул Шугаев, «за счет выхода российских субъектов ВТС на рынки ряда новых стран количество стран-партнеров и объем портфеля заказов удалось сохранить на прежнем уровне».

Сохраняется военно-техническое сотрудничество и с традиционным партнером – Китаем. По словам Шугаева, объем контрактов с этой страной составляет $5 млрд, хотя такие крупные контракты, как поставка истребителей Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400, уже завершены. «Продолжается исполнение контрактов на поставку в Китай авиационных двигателей различных типов, некоторых видов авиационных средств поражения, вертолетов типа Ми-171», – сообщил директор ФС ВТС. Кроме того, «в разной степени реализации находятся проекты по послепродажному обслуживанию раннее поставленного» вооружения и «развернуто взаимодействие по ряду высокотехнологичных тем в области создания продукции военного назначения», сказал Шугаев. При этом таких проектов по совместной разработке вооружений у России нет с такой близкой в военном отношении страной, как Белоруссия, сообщил директор ФС ВТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных