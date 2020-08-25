После введения санкций в 2017 году около 10 стран прервали связи с Россией в сфере ВТС

После введения санкций в 2017 году около 10 стран прервали связи с Россией в сфере ВТСНо портфель заказов удалось сохранить на уровне $50 млрд
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев передал через пресс-службу ответ«Ведомостям», что «результатом принятия в августе 2017 г. закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA. – «Ведомости») и последовавшего санкционного влияния первоначально стало незначительное сокращение количества стран, импортирующих российскую продукцию военного назначения». По словам директора службы, «речь идет о не более 10 странах, в первую очередь европейских, сотрудничество с которыми никогда не было в приоритете российских субъектов ВТС». В то же время, подчеркнул Шугаев, «за счет выхода российских субъектов ВТС на рынки ряда новых стран количество стран-партнеров и объем портфеля заказов удалось сохранить на прежнем уровне».
Сохраняется военно-техническое сотрудничество и с традиционным партнером – Китаем. По словам Шугаева, объем контрактов с этой страной составляет $5 млрд, хотя такие крупные контракты, как поставка истребителей Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400, уже завершены. «Продолжается исполнение контрактов на поставку в Китай авиационных двигателей различных типов, некоторых видов авиационных средств поражения, вертолетов типа Ми-171», – сообщил директор ФС ВТС. Кроме того, «в разной степени реализации находятся проекты по послепродажному обслуживанию раннее поставленного» вооружения и «развернуто взаимодействие по ряду высокотехнологичных тем в области создания продукции военного назначения», сказал Шугаев. При этом таких проектов по совместной разработке вооружений у России нет с такой близкой в военном отношении страной, как Белоруссия, сообщил директор ФС ВТС.