Азербайджан может купить российские истребители

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Мария Воробьева подтвердила 8 мая «Интерфаксу», что российская сторона готова к переговорам с Азербайджаном о продаже боевых самолетов. Ранее, 7 апреля, министерство обороны Азербайджана сообщило о визите своей делегации в Россию, где она посетила ряд предприятий авиапромышленности и ознакомилась с выпускаемыми боевыми самолетами. Это сообщение иллюстрировано фотографиями осмотра истребителя МиГ-35, производственной линии Иркутского авиазавода (ИАЗ, принадлежит корпорации «Иркут»), где собираются истребители Су-30СМ, переговоров в офисе ИАЗа и осмотра истребителя Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» в Кубинке. Также делегация сфотографировалась на фоне проходной авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собирают истребители Су-35 и Су-57.