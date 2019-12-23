Азербайджан заинтересовался покупкой истребителей пятого поколения Су-57

Переговоры по сделке могут длиться достаточно долго и сопровождаться рядом условий со стороны Азербайджана, говорит главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: прежде всего это касается механизма финансирования сделки (выдача кредита). Эксперт полагает, что ВВС страны готовы приобрести относительно небольшое количество машин – не более эскадрильи. Сама же потенциальная закупка, с одной стороны, носит демонстративный характер: поскольку Армения в ближайшее время получит истребители Су-30СМ, то Азербайджан считает нужным приобрести более продвинутый самолет. С другой стороны, ВВС Азербайджана нуждаются в качественном и достаточно массовом обновлении, поэтому выбор может быть сделан не только в пользу Су-57, но и, например, в пользу закупки китайско-пакистанских истребителей, цена которых гораздо ниже, резюмирует эксперт.