Индия может закупить у России истребители на $2,5 млрд

Денис Гришкин / Ведомости

Индия намерена в ближайшее время приступить к модернизации парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ, сообщила индийская газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья. Кроме этого, по информации издания, в Дели также намерены приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29.

Эти данные соответствуют действительности, подтвердили два менеджера предприятий авиационной промышленности, уточнив, что сумма двух сделок оценивается более чем в $2,5 млрд. «Мы находимся в продвинутой стадии обсуждения по обоим проектам и ожидаем подписания контрактов в ближайшем будущем», – подтвердил «Ведомостям» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В газете сообщается, что Индия рассматривает закупку 12 истребителей Су-30МКИ для восполнения потерь разбившихся за почти 20 лет эксплуатации машин это типа. Это более отдаленный проект, говорит источник в системе военно-технического сотрудничества.

Программа Су-30МКИ является одним из самых успешных примеров в истории ВТС двух стран: за все время действия программы Иркутский авиастроительный завод (ИАЗ; входит в корпорацию «Иркут») поставил индийским ВВС 272 самолета (50 готовых и 222 комплекта, собирающихся на предприятии HAL в городе Насике). Данного количества истребителей хватило ВВС Индии для оснащения 13 строевых эскадрилий. Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит человек в оборонной промышленности. Именно поэтому модернизация Су-30МКИ предусматривает установку новейшей авионики, более мощной РЛС (возможно, модификации РЛС «Ирбис» от Су-35), а также современных систем радиоэлектронной борьбы, отмечает собеседник «Ведомостей».

По отдельной программе 42 истребителя будут переоборудованы для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos российско-индийского производства. Менеджер одного из предприятий авиапрома связывает закупку МиГ-29 с тем, что уже к 2022 г. из 11 эскадрилий истребителей МиГ-21 (их летный ресурс уже исчерпан почти полностью) в строю останется лишь одна, поэтому их приобретение призвано «закрыть этот пробел знакомой летчикам машиной». Первые МиГ-29 были поставлены в Индию еще из СССР в 1987–1990 гг. по двум контрактам (на 62 одноместных истребителя МиГ-29 и семь двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ). В 1994 г. Индия дополнительно приобрела уже в России восемь МиГ-29 и два МиГ-29УБ.

В 2008 г. российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» заключила контракт на модернизацию МиГ-29 до версии МиГ-29UPG: первые шесть машин были модернизированы в России, а оставшиеся 56 – в Индии. Все они получили новые двигатели (РД-33 третьей серии), бортовые РЛС «Жук-МЭ», а также датчики распознавания «свой-чужой» французской компании Thales. Этот контракт был полностью выполнен в 2018 г. «По сочетанию цены и качества ни один конкурент не способен сравниваться с российской авиатехникой, это понимают и наши индийские партнеры», – говорит собеседник «Ведомостей» в системе военно-технического сотрудничества, уточняя, что все приобретаемые самолеты будут закуплены в версии UPG.