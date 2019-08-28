В российском экспорте вооружений растет доля средств ПВО

Рост продаж российских средств ПВО во многом обусловлен контрактами на поставку систем С-400 для Китая Максим Стулов / Ведомости

Доля систем и комплексов ПВО в экспорте российских вооружений выросла в 2018 г. до 20%, заявил в среду на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев. «В оборонной выручке у нас доля ВВС всегда в районе 50%, никогда не снижалась. Доля ПВО за прошлый год увеличилась до 20%, сюда входят системы радиоэлектронной борьбы, это очень важная для нас тема, тем более что нам есть что показать», – сообщил Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее «Рособоронэкспорт» распространил заявление гендиректора компании Александра Михеева к открытию авиасалона. «Нам удалось с основания компании в 2000 г. поставить за рубеж более 800 боевых самолетов, включая технические комплекты для лицензионного производства, более 1000 военных и гражданских вертолетов, средства авиационного поражения на общую сумму более $40 млрд, а также систем и комплексов ПВО объемом свыше $25 млрд», – сообщил Михеев.

По словам источника «Ведомостей», работающего в системе ВТС, рост доли ПВО в общем объеме поставок обусловлен выходом на международный рынок С-400 «Триумф». Впоследствии цифру в 20% можно будет поддерживать за счет продвижения на рынок новых систем типа С-350 «Витязь», а также за счет постпродажного обслуживания ранее поставленных комплексов ПВО, полагает собеседник «Ведомостей». В этом году поставки С-400 для китайского заказчика завершаются, но к ним добавятся поставки систем С-400 для Турции, которые закончатся в сентябре. Поэтому, по словам собеседника «Ведомостей», близкого к «Рособоронэкспорту», доля средств ПВО в 2019 г. в общем объеме поставок российских вооружений даже может вырасти до 25–30% от общего объема. А в следующем году, к которому поставочные контракты с Китаем и Турцией будут выполнены, может начаться выполнение крупного контракта с Индией. Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца 2019 г., в этом случае поставки могут начаться в 2020 г., а завершиться к 2025 г., сообщил в июле журналистам заместитель директора ФС ВТС Владимир Дрожжов.

Рост продаж российских средств ПВО действительно во многом обусловлен контрактами на поставку систем С-400 для Китая, а также феноменальными соглашениями о продаже этих систем Турции и Индии, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Это привело к тому, что система С-400 стала таким же символом российского экспорта вооружений, каким ранее были истребители типа Су-27/30, продолжает эксперт. В то же время не стоит ожидать в ближайшее время заключения новых крупных контрактов по поставке боевых самолетов. Поэтому, считает Макиенко, необходимо скорейшее заключение новых долгосрочных контрактов на поставку боевых самолетов для ВКС России, поскольку основные контракты, заключенные в рамках прежней государственной программы вооружений до 2020 г., уже завершились или завершаются.