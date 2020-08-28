Россия готова оказать властям Белоруссии силовую помощь

Реформа может занять до двух лет: вначале нужно будет разработать текст новой конституции, потом принять его на референдуме, а затем провести новые, видимо досрочные, выборы. Пока у Лукашенко нет настроя на диалог с оппозицией, но можно предположить, что российская сторона будет вынуждать его к каким-то формам такого диалога, говорит Минченко. «С другой стороны, это может быть и «назначенная» оппозиция. Не обязательно только люди, входящие в так называемый Координационный совет оппозиции, могут быть и другие люди. Вопрос – насколько у тех же протестующих есть к ним кредит доверия. Здесь, конечно, тонкий момент режиссуры», – отмечает эксперт. Конституционную реформу Лукашенко может до бесконечности затянуть, ведь он уже отверг несколько вариантов конституции, напоминает Макаркин. Кроме того, вопрос – кто будет его партнерами по переговорам, отмечает собеседник. Нельзя исключать, что в результате диалога Лукашенко с «трудовыми коллективами» новая конституция окажется еще более жесткой.