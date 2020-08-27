Лавров заявил о неизменной поддержке Белоруссии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею о «неизменной поддержке» Минска, сообщает пресс-служба дипведомства.
«С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа» , ‒ говорится в сообщении.
Лавров подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в дела Белоруссии и навязывания посредничества извне для решения внутриполитических проблем. Министры также обсудили дальнейшее взаимодействие Москвы и Минска в области внешней политики.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.