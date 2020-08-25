Лавров заявил об управлении белорусской оппозицией с Запада

По его словам, объективных причин для разжигания антироссийских настроений в Белоруссии нет, при этом есть желающие спровоцировать «очередной виток насилия» в республике. В МИДе призвали западные страны к поддержке позитивных тенденций, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и других городах республики, а также отказаться от провокаций, которые пытаются организовать отдельные страны.