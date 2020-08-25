Лавров заявил об управлении белорусской оппозицией с Запада
Оппозицией Белоруссии управляют с Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
«Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», ‒ сказал Лавров.
Россия не считает возможным пытаться навязывать посредников белорусскому руководству и народу извне, «будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна», потому что формат общенационального диалога должен быть разработан самими белорусами.
Внутри Белоруссии немало вопросов о том, насколько легитимно был сформирован Координационный совет оппозиции. «Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать», ‒ подчеркнул Лавров.
По его словам, объективных причин для разжигания антироссийских настроений в Белоруссии нет, при этом есть желающие спровоцировать «очередной виток насилия» в республике. В МИДе призвали западные страны к поддержке позитивных тенденций, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и других городах республики, а также отказаться от провокаций, которые пытаются организовать отдельные страны.
«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего США и лидеры Евросоюза, обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков», ‒ объяснил Лавров.
После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.