ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

Ранее ЕС объявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и, что в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Как уточнила секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали, «санкции будут из числа уже существующих», однако пока их суть не уточняется.