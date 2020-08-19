ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список
Совет Европейского союза изучит вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в новый санкционный список для этой страны, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по Белоруссии председатель ЕС Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
«ЕС тщательно изучит вопрос о включении Александра Лукашенко в санкционный список», — сказал Мишель.
Ранее ЕС объявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и, что в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Как уточнила секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали, «санкции будут из числа уже существующих», однако пока их суть не уточняется.
19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Белоруссии, где после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, проходят акции протеста и забастовки рабочих. По его итогам саммита лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими.