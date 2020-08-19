Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.
«В Белоруссии сложная ситуация, из которой мы должны найти выход максимально мирным путем», ‒ передает издание Süddeutsche Zeitung слова канцлера. Голосование не было ни справедливым, ни свободным, отметила она.
Меркель также заявила, что ЕС не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что Брюссель вовлечен в политику Белоруссии. «Страна должна найти свой путь», ‒ добавила канцлер. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы сыграть роль во внутрибелорусском диалоге.