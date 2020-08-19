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Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

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Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.

«В Белоруссии сложная ситуация, из которой мы должны найти выход максимально мирным путем», ‒ передает издание Süddeutsche Zeitung слова канцлера. Голосование не было ни справедливым, ни свободным, отметила она.

Меркель также заявила, что ЕС не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что Брюссель вовлечен в политику Белоруссии. «Страна должна найти свой путь», ‒ добавила канцлер. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы сыграть роль во внутрибелорусском диалоге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных