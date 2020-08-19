Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Меркель также заявила, что ЕС не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что Брюссель вовлечен в политику Белоруссии. «Страна должна найти свой путь», ‒ добавила канцлер. При этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы сыграть роль во внутрибелорусском диалоге.