Евросоюз введет санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих
Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали. Что именно это будут за санкции и кто под них подпадет, пока не уточняется.
«Мы будем действовать в рамках существующих санкций. Дополнительный список будет подготовлен европейской внешнеполитической службой и станет предметом дискуссий для возможного утверждения государствами-членами в Совете ЕС по иностранным делам. Эти санкции будут из числа уже существующих», ‒ сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, уже действующие против Белоруссии санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.
19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими и заявили, что не признают результаты выборов в стране.