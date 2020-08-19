Евросоюз введет санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих

Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали. Что именно это будут за санкции и кто под них подпадет, пока не уточняется.