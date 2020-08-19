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Евросоюз введет санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих

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Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Набила Массрали. Что именно это будут за санкции и кто под них подпадет, пока не уточняется.

«Мы будем действовать в рамках существующих санкций. Дополнительный список будет подготовлен европейской внешнеполитической службой и станет предметом дискуссий для возможного утверждения государствами-членами в Совете ЕС по иностранным делам. Эти санкции будут из числа уже существующих», ‒ сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, уже действующие против Белоруссии санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими и заявили, что не признают результаты выборов в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных