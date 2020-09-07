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В Белоруссии за один день пропало три лидера протеста

Власти ужесточают политику, но это может им не помочь
Светлана Бочарова Глеб Мишутин
Белорусские власти не видят других методов обращения с протестующими, кроме репрессий /TUT.BY / AFP

Белорусские власти ужесточают политику в отношении протестующих против президента Александра Лукашенко. 7 сентября в Минске, по сообщению портала Tut.by, пропала член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова. Колесникова была представителем штаба одного из оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, банкира Виктора Бабарико, задержанного в июне. После этого она одна из руководительниц штаба единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Вместе с Колесниковой 7 сентября пропали еще два члена КС – Иван Кравцов и Антон Родненков. Ранее Родненков 1 сентября уже допрашивался в Следственном комитете Белоруссии. Представитель ГУВД при Мингорисполкоме заявил, что милиция не задерживала Колесникову, а представитель Государственного пограничного комитета отказался отвечать на вопрос, не пересекала ли она границу. Покинувший ранее Белоруссию член президиума КС Павел Латушко сообщил 7 сентября ТАСС, что ему «был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности». По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, вполне вероятно, что и Колесникову белорусские спецслужбы поставили перед таким же выбором.

Сама Тихановская уехала из Белоруссии в Литву 11 августа – после того, как с ней по итогам президентских выборов состоялась беседа в Центризбиркоме. Протесты в Белоруссии начались в день выборов 9 августа. Согласно их официальным итогам Лукашенко получил более 80% голосов, а Тихановская – около 10%, эти итоги вызвали массовые протесты в Минске и других городах, наиболее масштабные акции проходят по выходным. Тихановская призвала к повторным свободным выборам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных