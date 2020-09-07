В Белоруссии за один день пропало три лидера протеста

В Белоруссии за один день пропало три лидера протестаВласти ужесточают политику, но это может им не помочь
Белорусские власти ужесточают политику в отношении протестующих против президента Александра Лукашенко. 7 сентября в Минске, по сообщению портала Tut.by, пропала член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова. Колесникова была представителем штаба одного из оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, банкира Виктора Бабарико, задержанного в июне. После этого она одна из руководительниц штаба единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.
Вместе с Колесниковой 7 сентября пропали еще два члена КС – Иван Кравцов и Антон Родненков. Ранее Родненков 1 сентября уже допрашивался в Следственном комитете Белоруссии. Представитель ГУВД при Мингорисполкоме заявил, что милиция не задерживала Колесникову, а представитель Государственного пограничного комитета отказался отвечать на вопрос, не пересекала ли она границу. Покинувший ранее Белоруссию член президиума КС Павел Латушко сообщил 7 сентября ТАСС, что ему «был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности». По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, вполне вероятно, что и Колесникову белорусские спецслужбы поставили перед таким же выбором.
Сама Тихановская уехала из Белоруссии в Литву 11 августа – после того, как с ней по итогам президентских выборов состоялась беседа в Центризбиркоме. Протесты в Белоруссии начались в день выборов 9 августа. Согласно их официальным итогам Лукашенко получил более 80% голосов, а Тихановская – около 10%, эти итоги вызвали массовые протесты в Минске и других городах, наиболее масштабные акции проходят по выходным. Тихановская призвала к повторным свободным выборам.