В Белоруссии за один день пропало три лидера протеста

Вместе с Колесниковой 7 сентября пропали еще два члена КС – Иван Кравцов и Антон Родненков. Ранее Родненков 1 сентября уже допрашивался в Следственном комитете Белоруссии. Представитель ГУВД при Мингорисполкоме заявил, что милиция не задерживала Колесникову, а представитель Государственного пограничного комитета отказался отвечать на вопрос, не пересекала ли она границу. Покинувший ранее Белоруссию член президиума КС Павел Латушко сообщил 7 сентября ТАСС, что ему «был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности». По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, вполне вероятно, что и Колесникову белорусские спецслужбы поставили перед таким же выбором.