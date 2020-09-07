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Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой

Ведомости

Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», ‒ сообщает Telegram-канал незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова.

Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Позже бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Колесниковой ‒ попытка сорвать работу Координационного совета.

Координационный совет белорусской оппозиции создан по инициативе Тихановской, 19 августа был избран его президиум. Кроме Колесниковой в него вошли писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Лилия Власова, адвокат Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, а также экс-министр культуры страны Павел Латушко. Целью работы этого органа заявлена мирная передача власти от Лукашенко и проведение в стране новых выборов. Официальные результаты голосования 9 августа, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская ‒ 10,09%, оппозиция не признает. С 9 августа в стране идут акции протеста.

Ранее по теме: Тихановская отреагировала на исчезновение своих соратников

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных