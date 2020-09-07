Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Милиция начала поиск пропавшей накануне в Минске Марии Колесниковой ‒ члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», ‒ сообщает Telegram-канал незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова.
Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Позже бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Колесниковой ‒ попытка сорвать работу Координационного совета.
Координационный совет белорусской оппозиции создан по инициативе Тихановской, 19 августа был избран его президиум. Кроме Колесниковой в него вошли писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Лилия Власова, адвокат Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, а также экс-министр культуры страны Павел Латушко. Целью работы этого органа заявлена мирная передача власти от Лукашенко и проведение в стране новых выборов. Официальные результаты голосования 9 августа, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская ‒ 10,09%, оппозиция не признает. С 9 августа в стране идут акции протеста.