Тихановская отреагировала на исчезновение своих соратников
Исчезновение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и ее соратников является попыткой сорвать работу КС, следует из заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, опубликованного в Telegram-канале «Пул первой».
«Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова ‒ это попытка сорвать работу Координационного совета», ‒ говорится в заявлении. Тихановская отметила, что это не остановит белорусскую оппозицию. «Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», ‒ сказала она. «Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», ‒ подчеркнула Тихановская.
Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Член Координационного совета Максим Знак сообщил ТАСС, что не может связаться с Колесниковой. ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Кравцова и Родненкова.
После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. На улицы страны вышли несогласные с результатами голосования, в ходе которого, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Позже белорусская оппозиция создала Координационный совет, в который вошли несколько сотен общественных деятелей и активистов, провозгласивших своей целью диалог с властями. Тихановская заявила, что целью диалога является мирная передача власти от Лукашенко и проведение в стране новых выборов.