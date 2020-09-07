Тихановская отреагировала на исчезновение своих соратников

Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Член Координационного совета Максим Знак сообщил ТАСС, что не может связаться с Колесниковой. ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Кравцова и Родненкова.