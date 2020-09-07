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Тихановская отреагировала на исчезновение своих соратников

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Исчезновение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и ее соратников является попыткой сорвать работу КС, следует из заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, опубликованного в Telegram-канале «Пул первой». 

«Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова ‒ это попытка сорвать работу Координационного совета», ‒ говорится в заявлении. Тихановская отметила, что это не остановит белорусскую оппозицию. «Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», ‒ сказала она. «Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», ‒ подчеркнула Тихановская.

Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Член Координационного совета Максим Знак сообщил ТАСС, что не может связаться с Колесниковой. ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Кравцова и Родненкова.

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. На улицы страны вышли несогласные с результатами голосования, в ходе которого, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Позже белорусская оппозиция создала Координационный совет, в который вошли несколько сотен общественных деятелей и активистов, провозгласивших своей целью диалог с властями. Тихановская заявила, что целью диалога является мирная передача власти от Лукашенко и проведение в стране новых выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных