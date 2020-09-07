Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 31 чиновника Белоруссии
Страны Европейского союза (ЕС) намерены к 22 сентября ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли этого недостаточным. Сейчас мы достигли консенсуса по еще 17», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что ограничения будут касаться тех, кто был ответственен за проведение президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, последовавшее за ними насилие и репрессии.
По данным агентства, санкции будут введены, в частности, в отношении министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева и его заместителя, министров, а также высокопоставленных членов избиркома, представителей правоохранительных органов и органов правосудия. Планируется, что 21 сентября будет достигнуто формальное соглашению по финальному списку. Пока он может быть сужен или, наоборот, дополнен. Санкции могут вступить в силу 22 сентября, пишет Reuters.
Издание уточняет, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не попадет под санкции, так как этого не хочет Германия. При этом страна пока оставляет открытой возможность добавить главу республики в санкционный список. Ранее об этом сообщали немецкие СМИ. Говорилось, что позицию Германии, настаивающей на необходимости сохранить открытые каналы связи с Лукашенко, поддерживают Франции и Италия.
ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.
После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе акций к гражданам было применено насилие со стороны правоохранительных органов. За фальсификацию результатов выборов и жестокое обращение с протестующими страны ЕС пообещали ввести санкции, причем в ускоренном режиме. 31 августа стало известно, что Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников стали невъездными в Латвию, Эстонию и Литву.