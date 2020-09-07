Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 31 чиновника Белоруссии

По данным агентства, санкции будут введены, в частности, в отношении министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева и его заместителя, министров, а также высокопоставленных членов избиркома, представителей правоохранительных органов и органов правосудия. Планируется, что 21 сентября будет достигнуто формальное соглашению по финальному списку. Пока он может быть сужен или, наоборот, дополнен. Санкции могут вступить в силу 22 сентября, пишет Reuters.