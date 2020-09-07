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Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 31 чиновника Белоруссии

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Страны Европейского союза (ЕС) намерены к 22 сентября ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли этого недостаточным. Сейчас мы достигли консенсуса по еще 17», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что ограничения будут касаться тех, кто был ответственен за проведение президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, последовавшее за ними насилие и репрессии.

По данным агентства, санкции будут введены, в частности, в отношении министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева и его заместителя, министров, а также высокопоставленных членов избиркома, представителей правоохранительных органов и органов правосудия. Планируется, что 21 сентября будет достигнуто формальное соглашению по финальному списку. Пока он может быть сужен или, наоборот, дополнен. Санкции могут вступить в силу 22 сентября, пишет Reuters.

Издание уточняет, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не попадет под санкции, так как этого не хочет Германия. При этом страна пока оставляет открытой возможность добавить главу республики в санкционный список. Ранее об этом сообщали немецкие СМИ. Говорилось, что позицию Германии, настаивающей на необходимости сохранить открытые каналы связи с Лукашенко, поддерживают Франции и Италия.

ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.

После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе акций к гражданам было применено насилие со стороны правоохранительных органов. За фальсификацию результатов выборов и жестокое обращение с протестующими страны ЕС пообещали ввести санкции, причем в ускоренном режиме. 31 августа стало известно, что Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников стали невъездными в Латвию, Эстонию и Литву.

Ранее по теме: СМИ: Лукашенко не будет включен в санкционный список ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных