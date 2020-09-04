СМИ: Лукашенко не будет включен в санкционный список ЕС

Страны Европейского союза не будут включать лидера Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список лиц, которых альянс счел ответственными за организацию фальсифицированных, как считают в ЕС, президентских выборов 9 августа, а также за последовавшее за ними насилие против протестующих, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники. По информации издания, на том, чтобы не налагать на Лукашенко ограничения, настаивает Германия при поддержке Франции и Италии.