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СМИ: Лукашенко не будет включен в санкционный список ЕС

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Страны Европейского союза не будут включать лидера Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список лиц, которых альянс счел ответственными за организацию фальсифицированных, как считают в ЕС, президентских выборов 9 августа, а также за последовавшее за ними насилие против протестующих, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники. По информации издания, на том, чтобы не налагать на Лукашенко ограничения, настаивает Германия при поддержке Франции и Италии.

«Берлин и Париж утверждали, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах. Санкции помешали бы этому», – говорится в сообщении Welt. Официальное голосование по включению президента Белоруссии в список пока не состоялось, однако в ходе неформальных переговоров было принято «однозначное» решение, что политик сохранит доступ в ЕС, утверждает газета.

Список лиц, которым будет запрещен въезд в страны альянса, будет подготовлен в ближайшие пару недель. В итоге под санкции попадут 16–19 граждан Белоруссии, сообщает издание.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. ЦИК страны объявил, что непрерывно занимающий пост главы государства с 1994 г. Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%. После этого в стране начались протестные акции, в ходе которых к гражданам было применено насилие, также было зафиксировано несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов.

ЕС не признал итоги президентской гонки в Белоруссии и 19 августа объявил о введении санкций против ряда должностных лиц за фальсификацию и насилие к гражданам. 28 августа верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сообщил, что список лиц, которые попадут под санкции, будет подготовлен в ускоренном порядке. Предполагалось, что он затронет и Лукашенко.

31 августа санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников Белоруссии ввели Латвия, Эстония и Литва. Президент республики в ответ на это пригрозил закрыть границы для стран Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных