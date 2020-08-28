В ЕС пообещали быстро подготовить санкционный список по Белоруссии

«Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран – членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», – цитирует Борреля ТАСС. Боррель назвал неприемлемыми действия белорусских властей и призвал их «начать всеобъемлющий диалог», чтобы найти выход из кризиса.