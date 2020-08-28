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В ЕС пообещали быстро подготовить санкционный список по Белоруссии

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Список высокопоставленных должностных лиц Белоруссии, против которых страны Европейского союза (ЕС) введут санкции в связи с «фальсификацией президентских выборов», будет подготовлен в ближайшие дни, чтобы его можно было принять «как можно скорее», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

«Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран – членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», – цитирует Борреля ТАСС. Боррель назвал неприемлемыми действия белорусских властей и призвал их «начать всеобъемлющий диалог», чтобы найти выход из кризиса.

ЕС объявил о введении санкций против должностных лиц Белоруссии 19 августа. Сообщалось, что ограничения будут распространены на тех, кто причастен к «фальсификации результатов выборов президента» и последовавшему за ними насилию. В ЕС не исключили, что санкции затронут президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Постановление о запрете на въезд в страну ряда высокопоставленных лиц Белоруссии уже приняло 27 августа правительство Эстонии. Однако санкционный список еще не утвержден. В сообщении эстонского правительства также отмечалось, что санкции вводятся «координировано с Латвией и Литвой».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, в ходе которых к гражданам было применено насилие, также было зафиксировано несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных