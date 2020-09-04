Александр Лукашенко перетряхнул силовые структуры

Бывший секретарь совета безопасности Равков ранее также перемещался «по горизонтали» в силовых структурах Белоруссии. С 27 ноября 2014 г. по 20 января 2020 г. он занимал должность министра обороны, затем получил пост госсекретаря совета безопасности. По информации Tut.by, на должности секретаря совбеза Равков не был сильно заметен до лета 2020 г. Тогда он жестко отреагировал на акции протеста, проходившие в преддверии новых президентских выборов. 17 июля 2020 г. Равков заявил, что армия в теории может принять участие в подавлении беспорядков. Он же активно комментировал задержание перед выборами 33 граждан России, названных боевиками ЧВК «Вагнера», которых вернули в Россию уже после выборов. Во время августовских протестов Равков вновь резко высказался о демонстрантах на своей странице в Facebook, посоветовав им опираться на родную страну, а не на «импортные эмоции». Освобождая бывшего министра и секретаря совбеза от должности, Лукашенко назвал его «надежным человеком» и поручил госаппарату найти другую работу для Равкова – возможно, в международных организациях.