Александр Лукашенко перетряхнул силовые структуры

Александр Лукашенко перетряхнул силовые структурыНо методы их работы останутся неизменными
В белорусском руководстве 3 сентября произошли кадровые перестановки. Президент Александр Лукашенко переместил председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика на должность госсекретаря совета безопасности республики. Бывший государственный секретарь совбеза Андрей Равков был отправлен в отставку. Место Вакульчика занял Иван Тертель, который до настоящего времени руководил комитетом госконтроля (КГК), являющегося и органом финансового мониторинга. Все эти перестановки произошли в день визита в Белоруссию российского премьера Михаила Мишустина.
Пост председателя КГБ Вакульчик занимал почти восемь лет – дольше, чем любой другой начальник КГБ республики. По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, Вакульчик дорос до начальника КГБ, потому что в должности контрразведчика обеспечивал службу в спецназе государственного пограничного комитета сыновей Лукашенко, один из которых, Виктор, также является членом совбеза. По словам Лукашенко, Вакульчик на новой должности способен обеспечить коллективную работу не только спецслужб, но и правоохранительных органов, т. е. МВД, следственного комитета и других ведомств.
Новому председателю КГБ Белоруссии Тертелю предстоит вплотную работать со своим бывшим ведомством – КГК – по вопросам борьбы с коррупцией и прочими финансовыми преступлениями. До КГК Тертель уже занимал должность заместителя председателя КГБ и главой ведомства госконтроля прослужил недолго – с 4 июня по 3 сентября этого года. Лукашенко отметил, что КГК должен немного разгрузить органы госбезопасности, взяв на себя некоторые их функции и полномочия.
Бывший секретарь совета безопасности Равков ранее также перемещался «по горизонтали» в силовых структурах Белоруссии. С 27 ноября 2014 г. по 20 января 2020 г. он занимал должность министра обороны, затем получил пост госсекретаря совета безопасности. По информации Tut.by, на должности секретаря совбеза Равков не был сильно заметен до лета 2020 г. Тогда он жестко отреагировал на акции протеста, проходившие в преддверии новых президентских выборов. 17 июля 2020 г. Равков заявил, что армия в теории может принять участие в подавлении беспорядков. Он же активно комментировал задержание перед выборами 33 граждан России, названных боевиками ЧВК «Вагнера», которых вернули в Россию уже после выборов. Во время августовских протестов Равков вновь резко высказался о демонстрантах на своей странице в Facebook, посоветовав им опираться на родную страну, а не на «импортные эмоции». Освобождая бывшего министра и секретаря совбеза от должности, Лукашенко назвал его «надежным человеком» и поручил госаппарату найти другую работу для Равкова – возможно, в международных организациях.
По информации директора минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова, Равков сам подал заявление об отставке с поста государственного секретаря совета безопасности около месяца назад, и 3 сентября оно было удовлетворено. По его мнению, секретарь совбеза – должность серьезная, но координирующая. «Тем не менее это серьезный, большой масштаб работы, которую может выполнить только небольшое количество офицеров высшего уровня. Перевод туда Вакульчика – это нормальная замена», – говорит Шевцов. По его мнению, бывший председатель КГБ «отлично справится» с новым назначением. Отставка же Вакульчика с его бывшего поста не повлияет ни на работу органов госбезопасности, ни на отношения Белоруссии с Россией. «Политически у нас отношения с Россией в руках у президента непосредственно», – отметил Шевцов.
Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич полагает, что перевод Вакульчика связан с брожением внутри силовых структур Белоруссии, на настроения в которых повлияли уличные протесты. Кадровые перестановки эксперт объясняет тем, что Лукашенко подозревает Равкова и Вакульчика в нелояльности. «В белорусской табели о рангах должность председателя КГБ имеет больший политический вес, чем секретарь совета безопасности. Это не только отставка Равкова, но и замаскированная отставка Вакульчика», – замечает Карбалевич. По его мнению, Вакульчик мог впасть в немилость за свое «странное молчание» во время уличных протестов. Теперь же пост председателя КГБ занял более надежный Тертель, проявивший себя в деле экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Бабарико арестовали в июле по обвинению в хищении средств из Белгазпромбанка по материалам, собранным КГК.
По мнению бывшего сотрудника российских спецслужб, перестановки не меняют системы управления белорусскими силовиками и не означают их нелояльности Лукашенко.