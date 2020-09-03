Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Пособник террористов и российских оккупантов», ‒ говорится в описании страницы.
Также речь идет о якобы нарушении международных соглашений и договоренностей. По данным портала, Лукашенко, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России наемников, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины. К описанию также прикреплены публикации о задержании в Белоруссии 33 россиян.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков и что это боевики ЧВК Вагнера.
Согласно официальной информации с российской стороны, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 31 июля генпрокурор Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, и их выдаче Киеву. Просьба об аресте касалась принимавших участие в конфликте в Донбассе. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.