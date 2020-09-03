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Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

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Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Пособник террористов и российских оккупантов», ‒ говорится в описании страницы.

Также речь идет о якобы нарушении международных соглашений и договоренностей. По данным портала, Лукашенко, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России наемников, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины. К описанию также прикреплены публикации о задержании в Белоруссии 33 россиян.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков и что это боевики ЧВК Вагнера.

Согласно официальной информации с российской стороны, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 31 июля генпрокурор Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, и их выдаче Киеву. Просьба об аресте касалась принимавших участие в конфликте в Донбассе. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных