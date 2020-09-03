Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Согласно официальной информации с российской стороны, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 31 июля генпрокурор Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, и их выдаче Киеву. Просьба об аресте касалась принимавших участие в конфликте в Донбассе. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.