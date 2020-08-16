Освобожденные россияне рассказали детали поездки в Белоруссию

«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», – отметил один из задержанных. Собеседник телеканала добавил, что изначально «Сергей Петрович» просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и в итоге до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях – в первую очередь в Донбассе и Сирии.