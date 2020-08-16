Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Освобожденные россияне рассказали детали поездки в Белоруссию

Ведомости

Освобожденные Белоруссией россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», сообщили детали того, как они попали в республику. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Россия 1». Интервью дали три человека. Телеканал не привел их имена и представил как сотрудников ЧОПа. Их лица на видео закрыты медицинскими масками.

По словам одного из задержанных, один из его сослуживцев откликнулся на «Авито» на объявление о работе. После чего некий Сергей Петрович, представившийся куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. Куратор звонил с сирийского номера, перезвонить на который было нельзя.

«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», – отметил один из задержанных. Собеседник телеканала добавил, что изначально «Сергей Петрович» просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, потом до 90 и в итоге до 180 человек. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях – в первую очередь в Донбассе и Сирии.

Логистикой занималась «Лариса Николаевна Самарина». За сутки до отлета она сообщила, что у нее не получается состыковать рейс Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы охранники долго не находились в транзитной зоне Турции. Она сказала, что закажет новые билеты на 30 июля. После того как группа получила билеты, логист предложила временно поселиться в «санаторий «Белорусочка» для отдыха», рассказал собеседник канала. По словам россиян, в санатории они вели себя нормально: гуляли, плавали в озере и занимались пробежками.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что они якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина России возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

Ранее по теме: Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных