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Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

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Задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран остался на белорусской территории, сообщает Генпрокуратура.

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран. Разбирательства вокруг ситуации с задержанием этих граждан продолжатся, отметили в ведомстве.

Ранее по теме: Следственный комитет проверит задержание россиян в Белоруссии

Ранее Следственный комитет России (CКР) начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных