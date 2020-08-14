Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Ранее Следственный комитет России (CКР) начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.