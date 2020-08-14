Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину
Задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран остался на белорусской территории, сообщает Генпрокуратура.
«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран. Разбирательства вокруг ситуации с задержанием этих граждан продолжатся, отметили в ведомстве.
Ранее Следственный комитет России (CКР) начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.