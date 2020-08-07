Следственный комитет проверит задержание россиян в Белоруссии
Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, сообщается на сайте ведомства.
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении. СКР намерен собрать и проанализировать все сведения, чтобы дать правовую оценку.
Сегодня задержание россиян обсудили по телефону президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, сообщала пресс-служба Кремля. Стороны договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.