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Следственный комитет проверит задержание россиян в Белоруссии

Ведомости

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств, при которых в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, сообщается на сайте ведомства.

«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении. СКР намерен собрать и проанализировать все сведения, чтобы дать правовую оценку.

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Стороны подчеркнули стремление вместе разобраться в ситуации

Сегодня задержание россиян обсудили по телефону президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, сообщала пресс-служба Кремля. Стороны договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных