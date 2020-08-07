Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но была вынуждена задержаться в республике, так как опоздала на самолет. При этом Лукашенко назвал эти утверждения враньем и заявил, что задержанные были направлены в страну специально для дестабилизации обстановки накануне выборов. После задержания россиян власти Белоруссии попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК Вагнера к преступлениям на украинской территории. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе, писал«Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре страны, чтобы экстрадировать задержанных как в Россию, так и на Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сообщил, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск пока на запрос не ответил.