Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в МинскеСтороны подчеркнули стремление вместе разобраться в ситуации
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы развития «братских российско-белорусских отношений», а также задержание группы россиян на территории республики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что российская сторона заинтересована в «сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована «в духе взаимопонимания», отмечается в сообщении.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться в Белоруссии, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.
Российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но была вынуждена задержаться в республике, так как опоздала на самолет. При этом Лукашенко назвал эти утверждения враньем и заявил, что задержанные были направлены в страну специально для дестабилизации обстановки накануне выборов. После задержания россиян власти Белоруссии попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК Вагнера к преступлениям на украинской территории. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе, писал«Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре страны, чтобы экстрадировать задержанных как в Россию, так и на Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сообщил, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск пока на запрос не ответил.
5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Лукашенко выразил надежду на то, что Белоруссия передаст Украине подозреваемых в террористической деятельности на ее территории. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной. Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства с ситуацией с задержанием группы россиян.