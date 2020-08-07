Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Стороны подчеркнули стремление вместе разобраться в ситуации
Татьяна Морозова
Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы развития «братских российско-белорусских отношений», а также задержание группы россиян на территории республики, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что российская сторона заинтересована в «сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована «в духе взаимопонимания», отмечается в сообщении.

«Российских наемников» в Белоруссии обвинили в работе на оппозицию

По словам посла России, они работали на белорусскую компанию в третьей стране

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться в Белоруссии, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.

Российский МИД объяснил, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, но была вынуждена задержаться в республике, так как опоздала на самолет. При этом Лукашенко назвал эти утверждения враньем и заявил, что задержанные были направлены в страну специально для дестабилизации обстановки накануне выборов. После задержания россиян власти Белоруссии попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК Вагнера к преступлениям на украинской территории. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе, писал«Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре страны, чтобы экстрадировать задержанных как в Россию, так и на Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сообщил, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск пока на запрос не ответил.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Лукашенко выразил надежду на то, что Белоруссия передаст Украине подозреваемых в террористической деятельности на ее территории. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной. Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства с ситуацией с задержанием группы россиян. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных