«Российских наемников» в Белоруссии обвинили в работе на оппозицию

Как сообщает «Коммерсантъ», белорусские оппозиционеры опасаются, что задержание россиян станет поводом для запрета массовых мероприятий в предвыборное время. Об этом заявила Мария Колесникова – член объединенного штаба оппозиции, который поддерживает Тихановскую. «Со стороны это выглядит как полный бардак и хаос. Мы видим, что даже сами власти не понимают, что сейчас происходит в Беларуси», – сказала она. Колесникова подчеркнула, что под угрозой срыва может оказаться митинг Тихановской в Минске, на который, по ее оценке, могло прийти около 75 000 человек. Как сообщает «РИА Новости», утром 30 июля в ЦИК Белоруссии прошла срочная встреча всех пяти зарегистрированных кандидатов в президенты. На них кандидатам было сообщено, что в связи с задержанием группы российских граждан возможны провокации в отношении кандидатов и их предвыборных мероприятий, в связи с чем будут приниматься дополнительные меры безопасности.