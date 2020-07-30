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«Российских наемников» в Белоруссии обвинили в работе на оппозицию

По словам посла России, они работали на белорусскую компанию в третьей стране
Глеб Мишутин
Александр Лукашенко следит за реакцией Кремля на инцидент с гражданами России /Andrei Stasevich / BelTA via Reuters

В отношении задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля 33 российских граждан возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке массовых беспорядков, которое стало частью дела против Сергея Тихановского – мужа основного оппозиционного кандидата на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает агентство «БелТА». При этом посол России в Белоруссии Сергей Мезенцев заявил 30 июля информагентствам, что российские граждане остановились в санатории, где их задержали, потому что «опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом» в Стамбул.

Все они, по словам посла, заключили контракт с белорусской компанией для работы в третьей стране и не могут иметь никакого отношения к противоправным действиям в связи с запланированными 9 августа выборами президента Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Россия и Белоруссия – это Союзное государство, это союзники ближайшие», и выразил надежду, что инцидент с задержанием россиян будет прояснен, а права арестованных соблюдены. О вмешательстве России в белорусские выборы и речи быть не может, добавил Песков и подчеркнул, что Россия не признает украинское гражданство части задержанных. 30 июля МИД Украины заявил, что будет добиваться их выдачи как участников боевых действий в Донбассе со стороны непризнанных ДНР и ЛНР.

Как сообщает «Коммерсантъ», белорусские оппозиционеры опасаются, что задержание россиян станет поводом для запрета массовых мероприятий в предвыборное время. Об этом заявила Мария Колесникова – член объединенного штаба оппозиции, который поддерживает Тихановскую. «Со стороны это выглядит как полный бардак и хаос. Мы видим, что даже сами власти не понимают, что сейчас происходит в Беларуси», – сказала она. Колесникова подчеркнула, что под угрозой срыва может оказаться митинг Тихановской в Минске, на который, по ее оценке, могло прийти около 75 000 человек. Как сообщает «РИА Новости», утром 30 июля в ЦИК Белоруссии прошла срочная встреча всех пяти зарегистрированных кандидатов в президенты. На них кандидатам было сообщено, что в связи с задержанием группы российских граждан возможны провокации в отношении кандидатов и их предвыборных мероприятий, в связи с чем будут приниматься дополнительные меры безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных