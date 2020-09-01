Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада
Белоруссия примет ответные экономические решения в ответ на санкции Литвы, Латвии и Эстонии, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам в городе Барановичи. Комментируя действия западных государств, он подчеркнул, что страны Балтики «вякнули из-под забора», когда им «дали команду ‘’фас’’».
«Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему», – цитирует Лукашенко «БелТА». Глава государства отметил, что «более матерые страны» осознают, что с Белоруссией «не стоит задираться», поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, чем осложнит немецким грузам выход на Восток.
Лукашенко добавил, что переориентировать грузы Белоруссии с портов Балтики на Россию будет дорого, но выразил уверенность в возможности договориться с Россией по тарифам.
Страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о введении санкций в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за якобы фальсификацию результатов выборов президента республики 9 августа и последовавшее за этим насилие против вышедших на протесты граждан. Вчера, 31 августа, о запрете на въезд в свои страны для 30 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая Лукашенко, объявили Латвия, Эстония и Литва.
По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Лукашенко непрерывно занимает президентский пост с 1994 г. Теперь срок его полномочий продлен еще на 5 лет.