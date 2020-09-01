Лукашенко исключил вероятность гражданской войны в Белоруссии

Вчера, 31 августа, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд в свои страны 30 высокопоставленным лицам Белоруссии, включая самого Лукашенко. Такое решение страны приняли в связи с обвинениями чиновников республики в фальсификации президентских выборов, прошедших 9 августа. Страны Европейского союза (ЕС) не признали итоги голосования, в которых, по данным ЦИК, занимающий президентский пост с 1994 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов. Также ЕС обвинил высокопоставленных лиц республики в насилии по отношению к гражданам, которые до сих пор устраивают акции протеста в знак несогласия с результатами прошедших в стране выборов.