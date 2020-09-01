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Лукашенко исключил вероятность гражданской войны в Белоруссии

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В Белоруссии не будет гражданской войны, заявил на встрече с жителями города Барановичи президент республики Александр Лукашенко. При этом он предупредил о конфликте между гражданами, который начнется, если они «начнут ломать друг друга через колено».

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Комментируя ситуацию, происходящую сейчас в Белоруссии, президент заявил, что власть его не беспокоит и он просто не хочет, «чтобы альтернативные силы порезали на куски страну».

Кроме того, Лукашенко предупредил, что в после введения санкций странами Балтики в республике будут приняты ответные экономические решения. В частности, Белоруссия может закрыть границы под городами Брестом и Гродно, а это усложнит путь немецких грузов на Восток, пригрозил глава государства.

Вчера, 31 августа, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд в свои страны 30 высокопоставленным лицам Белоруссии, включая самого Лукашенко. Такое решение страны приняли в связи с обвинениями чиновников республики в фальсификации президентских выборов, прошедших 9 августа. Страны Европейского союза (ЕС) не признали итоги голосования, в которых, по данным ЦИК, занимающий президентский пост с 1994 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов. Также ЕС обвинил высокопоставленных лиц республики в насилии по отношению к гражданам, которые до сих пор устраивают акции протеста в знак несогласия с результатами прошедших в стране выборов.

Ранее по теме: Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных